بحضور صلاح.. ليفربول يحيي الذكرى الـ37 لضحايا هيلزبره

كتب : نهي خورشيد

07:14 م 15/04/2026 تعديل في 08:07 م
    ليفربول يحيي الذكرى الـ37 لضحايا هيلزبره
أحيا لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني بنادي ليفربول اليوم الأربعاء الذكرى السابعة والثلاثين لـ كارثة هيلزبره، والتى تعتبر واحدة من أكثر الحوادث مأساوية في تاريخ كرة القدم.


تفاصيل كارثة هيلزبره


وتعود تفاصيل الفاجعة إلى يوم 15 أبريل 1989، وبالتحديد خلال مواجهة نصف نهائي كأس الاتحاد الانجليزي بين ليفربول ونظيره نوتنجهام فورست، إذ أسفرت الأحداث عن وفاة 97 مشجعاً من مختلف الفئات العمرية بينهم أطفال ونساء ورجال.


لقطات من إحياء الذكرى الـ37

وحرص مدربي وقادة فرق ليفربول بمختلف فئاتها من الفريق الأول للرجال والسيدات إلى فرق الشباب تحت 21 و18 عاماً على زيارة النصب التذكاري لـ هيلزبره في ملعب أنفيلد، ووضع الزهور تكريماً للضحايا.


كما توجه لاعبي الفريق الأول والجهاز الفني إلى النصب التذكاري في مركز تدريب "أكسا" لتقديم واجب العزاء بحضور عدد من نجوم الفريق من بينهم النجم المصري محمد صلاح.


ليفربول يودع دوري أبطال أوروبا

وفي سياق متصل، تلقى الفريق الكروي بنادي ليفربول خسارة جديدة أمام باريس سان جيرمان بهدفين دون رد،في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب أنفيلد ليودع الريدز البطولة بعد الهزيمة بمجموع 4-0 في مباراتي الذهاب والإياب.

إقرأ أيضاً:

اتحاد الكرة يحيل عضو لجنة التحكيم للتحقيق.. ماذا حدث؟

"خبر حصري".. ميدو يكشف قرارا صادما من رويز بعد أزمة الأهلي: "ورطة تحكيمية"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"9 غرز في الوجه".. التفاصيل الكاملة لـ هجوم شبل أسد على طفلة داخل سيرك
حوادث وقضايا

"9 غرز في الوجه".. التفاصيل الكاملة لـ هجوم شبل أسد على طفلة داخل سيرك
بعد فيديو متداول مع سائح بالجمالية.. الداخلية تنهي خدمة فرد شرطة وتكشف
حوادث وقضايا

بعد فيديو متداول مع سائح بالجمالية.. الداخلية تنهي خدمة فرد شرطة وتكشف
هند سعيد صالح تكشف حقيقة بيع سيارة نُسبت لوالدها الراحل
زووم

هند سعيد صالح تكشف حقيقة بيع سيارة نُسبت لوالدها الراحل
منها دم التنين.. صور لـ أغرب الأشجار في العالم
علاقات

منها دم التنين.. صور لـ أغرب الأشجار في العالم

أكسيوس: الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل لاتفاق إطاري لإنهاء الحرب
شئون عربية و دولية

أكسيوس: الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل لاتفاق إطاري لإنهاء الحرب

أخبار

المزيد

مفاوضات إيران وأمريكا.. أكسيوس: تقدم نحو التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب
لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر رغم صعود الأونصة عالميا؟ - تقرير
الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9