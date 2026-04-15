في الذكري الـ 37.. ماذا حدث لجماهير ليفربول في مأساة هيلزبره؟

أحيا لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني بنادي ليفربول اليوم الأربعاء الذكرى السابعة والثلاثين لـ كارثة هيلزبره، والتى تعتبر واحدة من أكثر الحوادث مأساوية في تاريخ كرة القدم.



تفاصيل كارثة هيلزبره



وتعود تفاصيل الفاجعة إلى يوم 15 أبريل 1989، وبالتحديد خلال مواجهة نصف نهائي كأس الاتحاد الانجليزي بين ليفربول ونظيره نوتنجهام فورست، إذ أسفرت الأحداث عن وفاة 97 مشجعاً من مختلف الفئات العمرية بينهم أطفال ونساء ورجال.



لقطات من إحياء الذكرى الـ37

وحرص مدربي وقادة فرق ليفربول بمختلف فئاتها من الفريق الأول للرجال والسيدات إلى فرق الشباب تحت 21 و18 عاماً على زيارة النصب التذكاري لـ هيلزبره في ملعب أنفيلد، ووضع الزهور تكريماً للضحايا.



كما توجه لاعبي الفريق الأول والجهاز الفني إلى النصب التذكاري في مركز تدريب "أكسا" لتقديم واجب العزاء بحضور عدد من نجوم الفريق من بينهم النجم المصري محمد صلاح.



ليفربول يودع دوري أبطال أوروبا

وفي سياق متصل، تلقى الفريق الكروي بنادي ليفربول خسارة جديدة أمام باريس سان جيرمان بهدفين دون رد،في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب أنفيلد ليودع الريدز البطولة بعد الهزيمة بمجموع 4-0 في مباراتي الذهاب والإياب.

