كشف النجم التركي أردا جولر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد عن تفاصيل مؤثرة بشأن نشأته في أنقرة، موضحاً بدايته مع فريق فنربخشة.

قصة نشأة جولر لاعب ريال مدريد

قال أردا جولر لاعب ريال مدريد في تصريحات عبر موقع"theplayerstribune":" لم أنشأ في عائلة غنية، ولم أكن ابن لاعب كرة قدم نشأت في شقة بسيطة في أنقرة مع أم ربة منزل، وأب كان يدير متجراً صغيراً أفلس لاحقاً".

وأضاف: "والدي كان عاشقاً لكرة القدم بجنون وكان يضع بالونات على يساري لأركلها بقدمي اليسرى، وكان يحلم أن أكون لاعباً، إذ كان يعيش حب فنربخشة بكل تفاصيله".

وتابع اللاعب التركي: "في سن التاسعة ذهبت لأول مرة إلى ملعب شوكرو ساراج أوجلو، وعندما رأيت الملعب شعرت وكأنني في الجنة".

وكشف نجم ريال مدريد الحالي عن الضغوط التي عاشها في بداية رحلته:"عندما بلغت الـ13 عاماً جاء عرض من فنربخشة، وكان القرار صعباً لأن مستقبل عائلتي كان على المحك ووالدي قال لي إذا كنت ستغرق فليكن في البحر الكبير، وأختي قالت لي عليك أن تملأ الثلاجة".

وأضاف: "في إسطنبول شعرت بالغربة وكدت أستسلم، لكن عائلتي ضحت بكل شيء من أجلي، ولو فشلت لكنا خسرنا كل شيء".

صعود جولر للفريق الأول

وأشار إلى بداياته مع الفريق الأول قائلاً:" "تم استدعائي للفريق الأول وأنا في الخامسة عشر فقط، وكنت ضعيف البنية مقارنة باللاعبين الكبار، لكنني كنت أمتلك الحلم".

تألق جولر مع ريال مدريد اليوم

تألق جولر اليوم في مواجهة بايرن ميونخ، إذ نجح في تسجيل هدفين لريال مدريد في المواجهة المثيرة التي انتهت بخروج الملكي من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وافتتح اللاعب التسجيل مبكراً بعد 35 ثانية فقط من عمر المباراة مستغلاً خطأ حارس بايرن ميونخ مانويل نوير، قبل أن يعود في الشوط الثاني ويضيف هدفاً ثانياً من ركلة حرة مباشرة رائعة.