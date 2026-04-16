ترامب: نٌحاول توفير مساحة لالتقاط الأنفاس بين إسرائيل ولبنان



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن محادثات ستجري بين إسرائيل ولبنان اليوم الخميس.

وأوضح ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: "نحاول توفير مساحة لالتقاط الأنفاس بين إسرائيل ولبنان".

وأضاف: "مر وقت طويل منذ أن تحدث الزعيمان، حوالي 34 عاما وسيحدث ذلك الخميس".

كانت مصادر عدة أفادت في وقت سابق، أن اتفاقا محتملا بين إسرائيل ولبنان لوقف إطلاق النار يبدو قريبا، بعد أسابيع من الهجمات المتبادلة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.

كشف مسؤول أمريكي بارز، أن ترامب سيرحب بإنهاء الأعمال العدائية في لبنان، بوصفه جزءا من اتفاق سلام محتمل مع إسرائيل.

وأوضح المسؤول، أن ترامب لم يطلب من إسرائيل وقفا لإطلاق النار في لبنان ولا يعتبره جزءا من المفاوضات مع إيران، لكنه سيرحب بإنهاء الأعمال العدائية في لبنان، وفقا لسكاي نيوز.