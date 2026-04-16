تكشف دراسة حديثة أن الفوائد الصحية المرتبطة بالصيام المتقطع وتقليل السعرات لا تعود إلى الصيام بحد ذاته، بل إلى ما يحدث في الجسم خلال مرحلة إعادة التغذية بعده، حيث يتم إعادة ضبط العمليات الأيضية بشكل معقد قد يكون له دور أساسي في إطالة العمر، نقلا عن ما ذكره موقع "ميديكال إكسبريس".

ما الذي توصل إليه الباحثون في هذه الدراسة؟

أوضح فريق من مركز “يو تي ساوث ويسترن” الطبي أن التأثير الإيجابي للصيام على العمر لا ينتج مباشرة عن الامتناع عن الطعام، وإنما عن التحولات البيولوجية التي تحدث عند العودة لتناول الغذاء، وهي مرحلة لم تحظَ باهتمام كافٍ في الأبحاث السابقة.

كيف تم إجراء البحث وما الكائنات المستخدمة؟

اعتمد الباحثون على تجارب أُجريت على دودة Caenorhabditis elegans، وهي نموذج علمي شائع في أبحاث الشيخوخة، مع الإشارة إلى أن النتائج قد تساعد مستقبلًا في فهم أعمق لصحة الإنسان وعمليات التقدم في العمر.

ماذا يحدث للجسم أثناء الصيام؟

أثناء الصيام، تستهلك الخلايا مخزون الغلوكوز بسرعة، ثم تتحول إلى حرق الدهون للحصول على الطاقة. وتلعب بروتينات مثل NHR-49 دورًا مهمًا في هذه العملية عبر تنشيط استخدام الدهون كمصدر بديل للطاقة عند انخفاض مستوياتها.

ماذا يحدث عند إعادة التغذية بعد الصيام؟

عند العودة لتناول الطعام، يتوقف نشاط بروتين NHR-49، ما يؤدي إلى تقليل تكسير الدهون وبدء الخلايا في إعادة بناء مخزونها من الطاقة، وهي المرحلة التي يعتقد الباحثون أنها تحمل التأثير الأكبر على الصحة وطول العمر.

ما دور بروتين في تنظيم الطاقة؟

تشير نتائج سابقة إلى أن هذا البروتين لا يقتصر دوره على تنظيم حرق الدهون، بل يعمل أيضًا كمستشعر لمخزون الدهون داخل الخلايا، مما يجعله عنصرًا رئيسيًا في توازن الطاقة داخل الجسم.

ماذا يحدث عند تعطيل هذا البروتين؟

قام الباحثون بتعديل ديدان C. elegans وراثيًا لإزالة بروتين NHR-49، ووجدوا أن الصيام ما زال يطيل عمرها بنسبة وصلت إلى نحو 41%، مع زيادة في النشاط والحيوية حتى في مراحل متقدمة من العمر.

كيف تؤثر مرحلة إعادة التغذية على النتائج؟

تبين أن إنزيم CK1 ألفا 1 يقوم بإيقاف نشاط البروتين عبر عملية الفسفرة عند إعادة التغذية. وعند محاولة إبقاء البروتين نشطًا بعد الأكل، اختفت فوائد إطالة العمر، رغم استمرار تأثير الصيام في البداية.

ما التفسير العلمي لهذه النتائج؟

تشير الدراسة إلى أن القدرة على إيقاف تشغيل بروتينات حرق الدهون بعد الصيام قد تكون عنصرًا حاسمًا في تحقيق الفوائد الصحية، وليس فقط تفعيلها أثناء الصيام.

ما أهمية هذه النتائج مستقبلًا؟

يرى الباحثون أن فهم هذه الآليات قد يساعد في تطوير علاجات أو أنظمة غذائية تحاكي تأثير الصيام دون الحاجة إلى الامتناع الطويل عن الطعام، بما قد يسهم في تحسين الصحة وإبطاء الشيخوخة، نُشرت نتائج البحث في مجلة Nature Communications العلمية المتخصصة.

