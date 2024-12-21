ألكسندر إيزاك يكتب التاريخ مع نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

أهداف مباراة نيوكاسل يونايتد ضد إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

متابعة - يوسف محمد:

يلاقي فريق أرسنال الإنجليزي نظيره كريستال بالاس، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي "البريمريليج".

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة ال 17 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وجاء تشكيل أرسنال في اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: تيمبير، ويليام ساليبا، جابرييل، لويس سكيلي.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، توماس بارتي، كاي هافيرتز.

خط الهجوم: مارتينيلي، جابرييل جيسوس، بوكايو ساكا.

أحداث الشوط الأول:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 6: جابريل خيسوس يسجل الهدف الأول لأرسنال.

الدقيقة 11: إسماعيلا سار يحرز هدف التعادل لكريسيتال بالاس في مرمى أرسنال.

الدقيقة 14: جابريل جيسوس يسجل الهدف الثاني لأرسنال.

الدقيقة 21: تسديدة قوية من ماتيتا لاعب كريستال بالاس من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها ديفيد رايا حارس مرمى أرسنال.

الدقيقة 25: بوكايو ساكا يغادر الملعب مصاباً ويدخل بدلاً منه تروسارد.

الدقيقة 33: ركلة حرة لكريستال بالاس في منتصف الملعب.

الدقيقة 38: كاي هافيرتز يسجل الهدف الثالث لأرسنال في مرمى كريستال بالاس.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول.

أحداث الشوط الثاني:

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 47: رأسية من إسماعيلا سار لاعب كريستال بالاس، يتصدى لها ديفيد رايا حارس أرسنال.

الدقيقة 53: ديفيد رايا يواصل تألقه، بعد التصدي لتسديدة قوية من ماتيتا لاعب كريستال بالاس.

الدقيقة 60: جابريل مارتينيلي يسجل الهدف الرابع لأرسنال في مرمى كريستال بالاس.