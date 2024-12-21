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بث مباشر الكويت وعمان في افتتاح كأس الخليج العربي 2026

06:26 م السبت 21 ديسمبر 2024
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    جماهير منتخب عمان (1)
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    غرفة ملابس منتخب الكويت
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    قميص منتخب الكويت
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    جماهير منتخب عمان (2)
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    قميصي منتخب الكويت
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    جماهير منتخب عمان (4)
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    افتتاح بطولة خليجي 26 (1)
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    افتتاح بطولة خليجي 26 (2)
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كتب - محمد القرش:

تُفتتح مواجهات بطولة كأس الخليجي العربي 2026 اليوم السبت، بمباراة الكويت وعمان في الجولة الأولى من المجموعة الأولى.

وتضم المجموعة الأولى من كأس الخليج العربي كل من، الكويت وعمان وقطر والإمارات.

خليجي 26 الكويت وعمان كأس الخليج منتخب الكويت منتخب عمان كاس الخليج
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