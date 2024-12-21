بث مباشر الكويت وعمان في افتتاح كأس الخليج العربي 2026
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كتب - محمد القرش:
تُفتتح مواجهات بطولة كأس الخليجي العربي 2026 اليوم السبت، بمباراة الكويت وعمان في الجولة الأولى من المجموعة الأولى.
وتضم المجموعة الأولى من كأس الخليج العربي كل من، الكويت وعمان وقطر والإمارات.
مجلس قناة الكاس | مباشر | افتتاح #خليجي_زين26 | #الكويت_عُمان
https://t.co/Imj4JqagfG
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 21, 2024
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