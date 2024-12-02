4 لاعبين.. ماذا قدم المصريون في الدوريات الـ5 الكبرى؟

فيورنتينا يعلن تطورات حالة إدواردو بوف بعد توقف قلبه

كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات المصريين في الدوريات الخمسة الكبرى والتي أقيمت أمس الأحد، تحديدا في الدوري الإنجليزي والألماني والفرنسي.

وواصل عمر مرموش انفجاره وتألقه مع إينتراخت فرانكفورت عندما سجل هدفين في مرمى هايدنهايم بالدوري الألماني.

عمر مرموش - 9.1

وشارك مرموش في 90 دقيقة، سجل خلالهم هدفين، وسدد 7 كرات (4 على المرمى، و3 خارج المرمى).

ولمس الكرة 72 مرة، ومرر 31 تمريرة صحيحة من أصل 43 بنسبة نجاح 72%، بجانب الفوز بـ 5 التحامات أرضية من 7، وثنائية أرضية من 3، وخسر الكرة في 23 مناسبة.

محمد صلاح - 7.9

وساهم صلاح في هدفين (سجل هدف وصنع آخر) خلال 84 دقيقة لعبها في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي.

ولمس المصري الكرة في 29 مناسبة، ومرر 11 كرة دقيقة من أصل 15 بنسبة نجاح 73%، وسدد 3 كرات (كرة على المرمى، و2 خارج المرمى)، وفاز بكرتين هوائيتين من 6، والتحام هوائي وحيد، مع خسارة الكرة 11 مرة.

محمد عبد المنعم - 6.8

خلال 90 دقيقة في خسارة نيس من أولمبيك ليون برباعية مقابل هدف، شتت المصري الكرة 11 مرة، ومنع تسديدة، وفاز بكرتين أرضيتين من أصل 5، و8 كرات هوائية من 11.

ولمس عبد المنعم الكرة 63 مرة، ونجح في تمرير 36 كرة من أصل 44 بنسبة نجاح 82%، ومرر كرتين طويلتين دقيقتين من 3.

مصطفى محمد

لم يشارك مصطفى محمد في تعادل نانت مع باريس سان جيرمان 1-1، رغم تواجده على مقاعد البدلاء.