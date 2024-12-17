كتبت-هند عواد:

حقق شباب بلوزداد الجزائري، الفوز على شبيبة الساورة، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، منذ قليل، في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة في الدوري الجزائري.

وسجل أهداف شباب بلوزداد كل من، عبد الرحمن مزيان، أيمن محيوس، خانيسا مايو.

ويحل شباب بلوزداد الجزائري، ضيفا على الأهلي، في السادسة مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وكان من المقرر إقامة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، الأسبوع الماضي، إلا أنه تم تأجيلها، لمشاركة الأهلي في كأس العالم للقارات "إنتركونتيننتال".

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