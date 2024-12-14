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لحظة بلحظة.. ليفربول 0 - 1 فولهام.. طرد روبرتسون

04:36 م السبت 14 ديسمبر 2024
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    لحظة تسديدة هدف بيريرا
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    ليفربول ضد فولهام (2)
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    ليفربول ضد فولهام (1)
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متابعة-هند عواد:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة ليفربول وفولهام في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندرو روبيرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت ألكسندر أرنولد

خط الوسط: دومنيك سوبوسلاي - كورتس جونس - ريان جرافنبرخ

خط الهجوم: كودي جاكبو - لويس دياز - محمد صلاح

أبرز أحداث المباراة

بطاقة صفراء لـ عيسى ديوب في الدقيقة 2

بطاقة صفراء لـ لويس دياز في الدقيقة 7

بطاقة صفراء لـ بيريرا في الدقيقة 9

أندرياس بيريرا يسجل هدف تقدم فولهام في الدقيقة 11

بطاقة حمراء لـ روبيرتسون في الدقيقة 17

بث مباشر ليفربول وفولهام ليفربول ضد فولهام الدوري الإنجليزي محمد صلاح روبرتسون
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