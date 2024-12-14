لحظة بلحظة.. ليفربول 0 - 1 فولهام.. طرد روبرتسون
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متابعة-هند عواد:
زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة ليفربول وفولهام في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.
تشكيل ليفربول:
حراسة المرمى: أليسون بيكر
خط الدفاع: أندرو روبيرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت ألكسندر أرنولد
خط الوسط: دومنيك سوبوسلاي - كورتس جونس - ريان جرافنبرخ
خط الهجوم: كودي جاكبو - لويس دياز - محمد صلاح
أبرز أحداث المباراة
بطاقة صفراء لـ عيسى ديوب في الدقيقة 2
بطاقة صفراء لـ لويس دياز في الدقيقة 7
بطاقة صفراء لـ بيريرا في الدقيقة 9
أندرياس بيريرا يسجل هدف تقدم فولهام في الدقيقة 11
بطاقة حمراء لـ روبيرتسون في الدقيقة 17
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