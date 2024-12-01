"بعد هدفه في السيتي".. محمد صلاح ينشر صورة من احتفاله في غرفة الملابس

كتبت - نهى خورشيد:

نشر الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول صورة جديدة بعد تسجيله هدف فوز الريدز على مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

وشارك صلاح متابعيه بصورة مع زميله الهولندي ريان جرافينبيرش من غرفة تبديل الملابس، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكان محمد صلاح سجل هدف ليفربول الثاني في شباك الريدز في الدقيقة 77، ليمنح فريقه ثلاثة نقاط جديدة في مشواره بالدوري الإنجليزي.