تغطية خاصة.. ماذا حدث لمشجعي مكابي تل أبيب في هولندا؟

متابعة ـ هند عواد ويوسف محمد

شهدت العاصمة الهولندي أمستردام ليلة الجمعة اشتباكات لجماهير نادي مكابي تل أبيب عقب مباراة فريقها أمام أياكس.

وفاز فريق أياكس بخماسية نظيفة على نظيره مكابي تل أبيب ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

ويستعرض مصراوي القصة الكاملة عن اشتباكات جماهير مكابي تل أبيب على هانش اللقاء

اشتباكات في مباراة كرة قدم بهولندا بعد تمزيق علم فلسطين من جماهير فريق إسرائيلي

شهد محيط ملعب يوهان كرويف الذي استضاف مباراة إياكس أمستردام ومكابي تل أبيب الإسرائيلي في الدوري الأوروبي، مساء أمس اشتباكات بين جماهير الفريق الإسرائيلي ومجموعة من الأشخاص في الخارج، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"طرد لاعبيه العرب".. مشاهد سابقة لنادي مكابي تل أبيب بعد أحداث هولندا (صور وفيديو)

وأظهرت مقاطع فيديو عبر موقع "إكس"، جماهير فريق مكابي تل أبيب، وهم يمزقون الأعلام الفلسطينية المعلقة على نوافذ الأبنية في محيط ملعب المباراة، من ثم بدأت الاشتباكات، وزعمت صحف عبرية، بوصول هذه الاشتباكات إلى فنادق جماهير مكابي تل أبيب، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

بعد أحداث هولندا.. 8 معلومات عن نادي مكابي تل أبيب (صور)

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"بعد أحداث هولندا".. لماذا تشارك الأندية والمنتخبات الإسرائيلية في البطولات الأوروبية؟

وأعادت هذه الحادثة سؤال يتم تداوله وطرحه بشكل دائم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هو الرغبة في الاطلاع على السبب الذي يجعل إسرائيل تشارك تحت مظلة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على الرغم من وقوعها على الحدود مع الأردن ومصر.. للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

10 صور ترصد القصة الكاملة لما حدث في أمستردام لمشجعي مكابي تل أبيب قبل مباراة أياكس

اللقاء الذي انتهى بفوز أصحاب الأرض بخماسية نظيفة على الضيوف مكابي تل أبيب لم تنتهِ بعد صافرة حكم اللقاء، لمعرفة القصة كاملة.. اضغط هنا