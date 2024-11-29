"تسديدتان على المرمى وتسبب في هدف".. ماذا قدم محمد عبد المنعم ضد جلاسكو رينجرز؟
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كتبت-هند عواد:
خسر نيس الفرنسي فريق المحترف المصري محمد عبد المنعم من جلاسكو رينجرز الأسكتلندي، بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي.
ولعب محمد عبد المنعم المباراة كاملة، وحصل على تقييم 6.5/10، وفقا لموقع الإحصائيات والأرقام "Sofascore".
وجاء تقييم محمد عبد المنعم في المباراة كالآتي:
لعب 90 دقيقة
0 أهداف
0 صناعة أهداف
0 منع تسديدة
6 تدخلات
1 خطأ تسبب في هدف
5/7 فاز بالالتحامات الأرضية
2/3 فاز بالالتحامات الهوائية
9 مرات فقد الكرة
لمس الكرة 93 مرة
67/76 تمريرات صحيحة بنسبة 88%
0 أخطاء
0 تسديد على المرمى
تسديدتان خارج المرمى
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