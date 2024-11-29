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"تسديدتان على المرمى وتسبب في هدف".. ماذا قدم محمد عبد المنعم ضد جلاسكو رينجرز؟

10:32 ص الجمعة 29 نوفمبر 2024
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  • عرض 5 صورة
    محمد عبد المنعم
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    محمد عبد المنعم
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    مروة عيد ومحمد عبد المنعم
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    محمد عبد المنعم
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كتبت-هند عواد:

خسر نيس الفرنسي فريق المحترف المصري محمد عبد المنعم من جلاسكو رينجرز الأسكتلندي، بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي.

ولعب محمد عبد المنعم المباراة كاملة، وحصل على تقييم 6.5/10، وفقا لموقع الإحصائيات والأرقام "Sofascore".

وجاء تقييم محمد عبد المنعم في المباراة كالآتي:

لعب 90 دقيقة

0 أهداف

0 صناعة أهداف

0 منع تسديدة

6 تدخلات

1 خطأ تسبب في هدف

5/7 فاز بالالتحامات الأرضية

2/3 فاز بالالتحامات الهوائية

9 مرات فقد الكرة

لمس الكرة 93 مرة

67/76 تمريرات صحيحة بنسبة 88%

0 أخطاء

0 تسديد على المرمى

تسديدتان خارج المرمى

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محمد عبد المنعم نيس الفرنسي جلاسكو رينجرز الأسكتلندي الدوري الأوروبي
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