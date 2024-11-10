موعد مباراة منتخب مصر وكاب فيردي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

كتب ـ محمد الميموني:

يلتقي منتخب مصر ضد نظيره منتخب كاب فيردي، يوم الجمعة 15 نوفمبر، من ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم المقبلة في المغرب،2024/25.

وتقام المباراة على ستاد الدفاع الجوي في تمام الساعة السادسة مساءً، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر يخوض مباراة أخرى مع منتخب بتسوانا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

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