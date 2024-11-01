مانشستر يونايتد يعلن التعاقد مع مدرب سبورتنج لشبونة البرتغالي

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كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تعاقده مع المدير الفني البرتغالي روبن أموريم، لتولي القيادة الفنية للفريق خلفاً للهولندي تين هاج، الذي تمت إقالته لسوء النتائج.

وأكد مان يونايتد، إتمام التعاقد مع المدير الفني البرتغالي، بعقد يمتد حتى صيف 2027، من خلال بيان رسمي قام النادي بنشره.

وكشف نادي مان يونايتد في بيانه، أن روبن فان نيستلروي سيستمر في منصبه كمدير فني مؤقت، لحين تولي أموريم مهامه كمدير فني للفريق.

وسيبدأ أموريم مهمته في فريق مانشستر يونايتد، بداية من يوم 11 نوفمبر الجاري، فور الحصول على تصريح العمل الخاص به.

وبدأ أموريم مشواره التدريبي، رفقة فريق كاسا بيا البرتغالي موسم 2018-2019، ثم تولى القيادة الفنية لفريق الرديف بسبورتنج براجا، قبل أن يتولى القيادة الفنية للفريق في ديسمبر 2019.

وجاءت المحطة الأهم في مشوار أموريم التدريبي، حينما تولى القيادة الفنية لفريق سبورتنج لشبونة في مارس 2020.

وحقق أموريم العديد من البطولات كمدير فني، حيث توج ب 6 ألقاب، بواقع 5 ألقاب مع سبورتنج لشبونة وهم لقبين لبطولة لبطولة الدوري البرتغالي ومثلها لبطولة كأس البرتغال، بالإضافة إلى لقب وحيد لكأس السوبر البرتغالي.

كما حقق أموريم لقب كأس البرتغالي رفقة فريق سبورتنج لشبونة في موسم 2019-2020.

والجدير بالذكر أن أموريم سيصبح ثاني مدرب برتغالي، يتولى تدريب مانشستر يونايتد بعد جوزيه مورينيو.

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