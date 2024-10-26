أرقام مارسيل كولر بعد فوزه على الزمالك فى السوبر المصري

كتب ـ محمد الميموني:

حصد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي العديد من البطولات الموسم الحالي 2024/25.

وقاد كولر الأهلي، لحصد لقب السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك، بنتيجة 7 ـ 6 بركلات الترجيح.

ورفع كولر عدد ألقابه مع المارد الأحمر، بعد حصد لقب السوبر المصري إلى 10 بطولات مختلفة.

ونعرض لكم في السطور التالية أرقام مارسيل كولر مع الأهلي كالتالي:

ـ توج بالدوري المصري (مرتين)

ـ حصل على بطولة السوبر المصري ( 4 مرات)

ـ توج بدوري أبطال إفريقيا ( مرتين)

ـ شارك في كأس العالم للأندية (مرتين) حصل على المركز الرابع في نسخة عام 2022 والمركز الثالث عام 2023.