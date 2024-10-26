هدف هالاند في مرمي ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي (فيديو)
كتب ـ محمد الميموني:
سجل نجم منتخب النرويج ومان سيتي إرليج هالاند، هدفا في شباك ساوثهامبتون في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024/25.
انتهى شوط المباراة الأول بين الفريقين بهدف هالاند في الدقيقة الـ5 من عمر المباراة لتصبح النتيجة 1ـ 0 لصالح مان سيتي
الجدير بالذكر أن مان سيتي، متصدر ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨— فهد عبدالله 70 🥇 (@FhdBdallh71322) October 26, 2024
الهدف الاول
هالاند يسجل! لا أحد يستطيع ايقافه! 💙 pic.twitter.com/vf5KGAtf36
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