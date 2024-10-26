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هدف هالاند في مرمي ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي (فيديو)

06:04 م السبت 26 أكتوبر 2024

إيرلينج هالاند

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كتب ـ محمد الميموني:

سجل نجم منتخب النرويج ومان سيتي إرليج هالاند، هدفا في شباك ساوثهامبتون في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024/25.

انتهى شوط المباراة الأول بين الفريقين بهدف هالاند في الدقيقة الـ5 من عمر المباراة لتصبح النتيجة 1ـ 0 لصالح مان سيتي

الجدير بالذكر أن مان سيتي، متصدر ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة.

هالاند مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي ساوثهامبتون
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