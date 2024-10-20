فيديو أهداف فوز ليفربول على تشيلسي في الدوري الإنجليزي اليوم

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كتب ـ محمد الميموني:

التقي ليفربول نظيره تشيلسي اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وتقدم الريدز بهدف محمد صلاح جاء بركلة جزاء في الدقيقة 29، ثم عاد تشيلسي بهدف التعادل في الدقيقة 48 بقدم نيكولاس جاكسون، ثم جاء الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 51 من عمر المباراة بقدم كورتيس جونز.

ويأتي ليفربول في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 نقطة والسيتي ثاني ترتيب الصدارة برصيد 20 نقطة

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 هدف !



هدف جاكسون .. ليفربول 2-1 تشيلسي pic.twitter.com/3ZcgdWaSD2 — سهم (@1SMi_) October 20, 2024