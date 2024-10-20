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فيديو هدف محمد صلاح في مرمي تشيلسي بالدوري الإنجليزي اليوم

07:37 م الأحد 20 أكتوبر 2024

محمد صلاح

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كتب ـ محمد الميموني:

سجل نجم منتخب مصر وليفربول، محمد صلاح هدفا في شباك تشيلسي في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفليد.

أحرز محمد صلاح الهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 29 من عمر المباراة لتصبح النتيجة هدف مقابل لاشي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ليفربول على تشيلسي بهدف دون رد.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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