اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، الولايات المتحدة بمهاجمة محطة لتحلية المياه تقع في جزيرة قشم، قبالة الساحل الجنوبي لسلطنة عمان.

تأثير ضرب محطات تحلية المياه

وأشار عراقجي، إلى أن هذا الهجوم أدى إلى تضرر إمدادات الشرب في 30 قرية إيرانية، معتبرا أن استهداف البنية التحتية يمثل خطوة خطيرة ذات عواقب وخيمة.

في المقابل، أكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنها لم ترَ أي دليل ملموس على وقوع الغارة الأمريكية، مشيرة إلى أنها وجهت استفسارا للقيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" للتعليق على تصريحات عراقجي.

أهمية محطات تحلية المياه بالمنطقة

وتسلط تصريحات عراقجي، الضوء على حساسية محطات تحلية المياه التي تعد الركيزة الأساسية للحياة في الشرق الأوسط، حيث تضم المنطقة أكثر من ربع هذه المحطات عالميا.

وتعتمد غالبية دول المنطقة، بشكل كلي على تحويل مياه البحر إلى مياه صالحة للشرب، مما يجعل من هذه المنشآت أهدافا استراتيجية بالغة الأهمية في ظل الصراع العسكري الجاري بين واشنطن وطهران.

مخاطر استهداف محطات تحلية المياه

وأعرب محللون عن قلقهم من لجوء طهران لاستهداف محطات تحلية المياه التابعة لحلفاء الولايات المتحدة في الخليج كخيار عسكري ردا على الضغوط المتزايدة.

وكتب خافيير بلاس كاتب عمود في بلومبيرج أوبينيون والمتخصص في شؤون الطاقة والسلع، أن مهاجمة هذه المرافق سيضع دول الخليج في موقف لا تُحسد عليه.

وحذر بلاس، من أن الخطر حقيقي سواء كان الاستهداف عمدا أو نتيجة خطأ تقني، مشددا على أن "النفط ضروري، لكن الماء لا يُعوَّض".