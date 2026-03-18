إعلان

ناسا تنشر صورا مذهلة لكواكب المجموعة الشمسية بتفاصيل غير مسبوقة

كتب : محمود عبدالرحمن

12:01 م 18/03/2026

كواكب المجموعة الشمسية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت ناسا مجموعة جديدة من الصور عالية الدقة لكواكب النظام الشمسي، كشفت عن تغيرات ملحوظة وتفاصيل غير مسبوقة بفضل التطور الكبير في تقنيات التصوير الفضائي.

وأظهرت الصور تحسنا لافتا في جودة رصد الكواكب مقارنة بالسنوات الماضية، ما أتاح رؤية أدق لمعالمها الطبيعية، حيث بدت بعض اللقطات من بين الأكثر وضوحًا على الإطلاق.

وشملت هذه الصور مختلف كواكب النظام الشمسي، من بينها كوكب الأرض، الذي ظهر بصورة لافتة الجمال، إذ بدت تفاصيل العواصف والغيوم إلى جانب المساحات الخضراء الممتدة عبر القارات بوضوح كبير.

كما برز كوكب المشتري بشكل مذهل، حيث ظهرت عواصفه الضخمة بوضوح تام، فيما لفت كوكب زحل الأنظار بحلقاته التي بدت أكثر دقة ووضوحًا من أي وقت مضى، مستفيدًا من جودة التصوير العالية، وهو ما يعزز مكانته كواحد من أجمل كواكب المجموعة الشمسية.

وفي المقابل، ظهر كوكب أورانوس بمظهر قاحل نسبيا، إذ بدا ككرة زرقاء عملاقة خالية من التفاصيل الواضحة، رغم كونه عملاقًا جليديًا يتكون أساسًا من الماء والأمونيا والميثان.

أما كوكب عطارد وكوكب الزهرة، فقد بدوا نابضين بالألوان، حيث ظهر عطارد وكأنه يتلألأ تحت أشعة الشمس، بينما بدا الزهرة ككرة رخامية متعددة الألوان، ويُعرف بأنه ثاني أقرب كوكب إلى الشمس وغالبًا ما يُلقب بتوأم الأرض.

وفي سياق متصل، يصنف العلماء الكواكب إلى نوعين رئيسيين: الكواكب العملاقة، وهي أجسام ضخمة تتكون أساسًا من غازات منخفضة الكثافة، والكواكب الصخرية الأصغر حجمًا مثل الأرض.

ويعرف الاتحاد الفلكي الدولي الكوكب بأنه جرم سماوي يدور حول نجم أو بقايا نجم، ويملك كتلة كافية تمنحه شكلًا شبه كروي بفعل جاذبيته، دون أن يبلغ حد حدوث اندماج نووي، مع قدرته على تنظيف مداره من الأجسام الصغيرة المحيطة به.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أخبار السيارات

أخبار المحافظات

دراما و تليفزيون

أخبار المحافظات

حوادث وقضايا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

