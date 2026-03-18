أصدرت ناسا مجموعة جديدة من الصور عالية الدقة لكواكب النظام الشمسي، كشفت عن تغيرات ملحوظة وتفاصيل غير مسبوقة بفضل التطور الكبير في تقنيات التصوير الفضائي.

وأظهرت الصور تحسنا لافتا في جودة رصد الكواكب مقارنة بالسنوات الماضية، ما أتاح رؤية أدق لمعالمها الطبيعية، حيث بدت بعض اللقطات من بين الأكثر وضوحًا على الإطلاق.

وشملت هذه الصور مختلف كواكب النظام الشمسي، من بينها كوكب الأرض، الذي ظهر بصورة لافتة الجمال، إذ بدت تفاصيل العواصف والغيوم إلى جانب المساحات الخضراء الممتدة عبر القارات بوضوح كبير.

NASA’s Parker Solar Probe just did it again. ☀️



On March 11th, it completed its 27th close approach to the Sun, flying just 3.8 million miles from the solar surface at a blistering and record-matching 430,000 mph.



New data drops March 18: https://t.co/Zdq8txfCO9 pic.twitter.com/LNdVpXYs59 — NASA Science (@NASAScience_) March 16, 2026

كما برز كوكب المشتري بشكل مذهل، حيث ظهرت عواصفه الضخمة بوضوح تام، فيما لفت كوكب زحل الأنظار بحلقاته التي بدت أكثر دقة ووضوحًا من أي وقت مضى، مستفيدًا من جودة التصوير العالية، وهو ما يعزز مكانته كواحد من أجمل كواكب المجموعة الشمسية.

وفي المقابل، ظهر كوكب أورانوس بمظهر قاحل نسبيا، إذ بدا ككرة زرقاء عملاقة خالية من التفاصيل الواضحة، رغم كونه عملاقًا جليديًا يتكون أساسًا من الماء والأمونيا والميثان.

أما كوكب عطارد وكوكب الزهرة، فقد بدوا نابضين بالألوان، حيث ظهر عطارد وكأنه يتلألأ تحت أشعة الشمس، بينما بدا الزهرة ككرة رخامية متعددة الألوان، ويُعرف بأنه ثاني أقرب كوكب إلى الشمس وغالبًا ما يُلقب بتوأم الأرض.

وفي سياق متصل، يصنف العلماء الكواكب إلى نوعين رئيسيين: الكواكب العملاقة، وهي أجسام ضخمة تتكون أساسًا من غازات منخفضة الكثافة، والكواكب الصخرية الأصغر حجمًا مثل الأرض.

ويعرف الاتحاد الفلكي الدولي الكوكب بأنه جرم سماوي يدور حول نجم أو بقايا نجم، ويملك كتلة كافية تمنحه شكلًا شبه كروي بفعل جاذبيته، دون أن يبلغ حد حدوث اندماج نووي، مع قدرته على تنظيف مداره من الأجسام الصغيرة المحيطة به.