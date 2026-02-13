شاهد بالفيديو كرة نارية مذهلة تخترق سماء الأرض

شهد سكان عدة ولايات في الغرب الأوسط الأمريكي عرضا طبيعيا مذهلا في الساعات الأولى من يوم 10 فبراير، عندما اجتاز نيزك ناري السماء بشكل ملتهب، مضيئا سماء الشتاء قبل أن يختفي قرب الأفق.

وأدى مرور النيزك إلى تسجيل أكثر من 120 تقريرا على موقع جمعية الأرصاد الجوية الأمريكية من مراقبي السماء في أوهايو وويسكونسن وإنديانا وكنتاكي وإلينوي، فيما التقط بعضهم رحلته، التي بلغت 77 كيلومترا، عبر كاميرات المراقبة وكاميرات السيارات وحتى أجراس الأبواب الذكية.

رصد النيزك لأول مرة في تمام الساعة 11:32 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:32 بتوقيت جرينتش في 11 فبراير) فوق بلدة ترينيتي بولاية إنديانا، متجها نحو الأرض بسرعة تقارب 46,670 كيلومترا في الساعة.

وتوهجت كرة النار عدة مرات قبل أن تتفكك على ارتفاع 43 كيلومترا فوق مدينة دايتون بولاية أوهايو، وفقًا لتقرير وكالة ناسا.

وأوضح الخبراء أن النيازك تصبح مرئية عند اصطدام شظايا صغيرة من المذنبات أو الكويكبات بالغلاف الجوي للأرض بسرعة هائلة، مما يضغط الهواء حولها ويؤدي إلى توهجها.

كما أن القطع الكبيرة، التي قد تتراوح بين حجم كرة البيسبول وسيارة دفع رباعي، تُنتج كرات نارية شديدة السطوع تتفوق على ألمع الكواكب في سماء الليل.

وأشارت وكالة ناسا إلى أن السرعة البطيئة نسبيا لهذه الكرة النارية توحي بأن النيزك كان على الأرجح جزءًا من كويكب أكبر انقسم لاحقًا إلى قطع أصغر، وليس مذنبا سريع الحركة.