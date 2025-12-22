إعلان

"خسوف ومذنبات".. صور مذهلة لأبرز الظواهر السماوية في عام 2025

كتب : محمود الهواري

04:53 م 22/12/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    الظواهر السماوية (3)
  • عرض 11 صورة
    الظواهر السماوية (5)
  • عرض 11 صورة
    الظواهر السماوية (2)
  • عرض 11 صورة
    الظواهر السماوية (7)
  • عرض 11 صورة
    الظواهر السماوية (8)
  • عرض 11 صورة
    الظواهر السماوية (6)
  • عرض 11 صورة
    الظواهر السماوية (11)
  • عرض 11 صورة
    الظواهر السماوية (10)
  • عرض 11 صورة
    الظواهر السماوية (9)
  • عرض 11 صورة
    الظواهر السماوية (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد عام 2025 مجموعة من الظواهر السماوية الرائعة التي أسرت عشاق الفلك حول العالم، من بينها ظهور مذنبات، وخسوف القمر الكلي المعروف باسم "القمر الدموي"، بالإضافة إلى الشفق القطبي الشمالي المذهل الذي أضاء سماء المناطق القطبية.

المذنبات التي أضاءت السماء

شهدت السماء مرور عدة مذنبات، بعضها كان مرئيا بالعين المجردة، مما منح مراقبي السماء فرصة نادرة لمتابعة هذه الأجسام السماوية وهي تتحرك عبر الفضاء، وتترك خلفها ذيولاً مضيئة تخطف الأنظار.

خسوف القمر الدموي

كان خسوف القمر الكلي لهذا العام حدثا بارزا، حيث تحول القمر إلى اللون الأحمر الداكن، مشكلاً ما يعرف بـ "القمر الدموي"، وهو منظر أذهل عشاق السماء في مختلف أنحاء العالم.

الشفق القطبي المذهل

أما في المناطق القطبية، فقد أضاء الشفق القطبي الشمالي السماء بألوانه الخلابة، مقدمًا عرضًا طبيعيًا ساحرًا يمكن رؤيته في بعض المناطق الشمالية من الكرة الأرضية.

كانت هذه الأحداث جزءًا من سلسلة من الظواهر السماوية التي جعلت عام 2025 عامًا مميزًا لمراقبي السماء، مقدمةً لهم فرصة لمتابعة روعة الكون في صور ومشاهد مذهلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الظواهر السماوية خسوف مذنبات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس "طاقة الشيوخ": زيادة في أسعار الكهرباء قريبًا
سعر الذهب اليوم بمصر يسجل أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق بمنتصف التعاملات
"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
البنك الأهلي يوقف الرسوم الإدارية على القروض الشخصية لفترة محدودة.. فما التفاصيل؟
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة