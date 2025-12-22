"خسوف ومذنبات".. صور مذهلة لأبرز الظواهر السماوية في عام 2025

شهد عام 2025 مجموعة من الظواهر السماوية الرائعة التي أسرت عشاق الفلك حول العالم، من بينها ظهور مذنبات، وخسوف القمر الكلي المعروف باسم "القمر الدموي"، بالإضافة إلى الشفق القطبي الشمالي المذهل الذي أضاء سماء المناطق القطبية.

المذنبات التي أضاءت السماء

شهدت السماء مرور عدة مذنبات، بعضها كان مرئيا بالعين المجردة، مما منح مراقبي السماء فرصة نادرة لمتابعة هذه الأجسام السماوية وهي تتحرك عبر الفضاء، وتترك خلفها ذيولاً مضيئة تخطف الأنظار.

خسوف القمر الدموي

كان خسوف القمر الكلي لهذا العام حدثا بارزا، حيث تحول القمر إلى اللون الأحمر الداكن، مشكلاً ما يعرف بـ "القمر الدموي"، وهو منظر أذهل عشاق السماء في مختلف أنحاء العالم.

الشفق القطبي المذهل

أما في المناطق القطبية، فقد أضاء الشفق القطبي الشمالي السماء بألوانه الخلابة، مقدمًا عرضًا طبيعيًا ساحرًا يمكن رؤيته في بعض المناطق الشمالية من الكرة الأرضية.

كانت هذه الأحداث جزءًا من سلسلة من الظواهر السماوية التي جعلت عام 2025 عامًا مميزًا لمراقبي السماء، مقدمةً لهم فرصة لمتابعة روعة الكون في صور ومشاهد مذهلة.