وادي العفريت وسراديب الموتى.. أغرب 20 مكانا حول العالم (صور)

العالم مليء بالعجائب الغريبة والخلابة التي تأسر عقول المسافرين والمستكشفين على حد سواء، من بحيرات ملونة تخطف الأنظار إلى جزر يعيش فيها القطط بأعداد تفوق البشر.

وتقدم هذه الأماكن تجارب فريدة تحكي قصصا طبيعية وثقافية مدهشة، إذ يتميز كل منها بخصوصيته وجماله الاستثنائي، لتصبح بمثابة دعوة لاكتشاف سحر الكوكب بأبعاده المختلفة.

1 بحيرة سبوتيد كندا

تقع في وادي أوكاناجان وتحظى بتقدير شعب أوكاناغان الأصلي، إذ تتبخر في الصيف، مياه البحيرة، لتترك بركا معدنية صغيرة تختلف ألوانها عن بعضها البعض.

وتعد البحيرة موقعا مقدسا ثقافيا، ويطلب من الزوار احترام الأراضي الأصلية، بينما تحتوي مياه البحيرة على تركيز عال من المعادن مثل المنغنيز والمغنيسيوم، ما يمنحها الألوان المختلفة ويجعلها مميزة عالميا.

2 ممر العمالقة أيرلندا الشمالية

تكون قبل 60 مليون عام نتيجة ثوران بركاني هائل، إذ تجمدت الكتل البازلتية وانكمشت مع البرودة، مكونة أعمدة هندسية متناسقة.

ويقدر عدد الأعمدة بـ 37,000 عمود متعدد الأضلاع، وألهمت الأساطير المحلية التي تقول إنها صنعها العمالقة.

3 بئر ثور أوريغون

المعروف باسم "سباوتينغ هورن"، حيث تتدفق الأمواج في حفرته العميقة لترتفع بقوة مذهلة، حيث يمكن مشاهدته من مسار كابتن كوك في منطقة كيب بيربيتوا.

4 باموكالي تركيا

المعروفة باسم "قصر القطن"، تحتوي على مصاطب ترافرتين بيضاء تتدفق منها مياه حرارية طبيعية، إذ تقع آثار هيرابوليس القديمة بالقرب منها، لتجمع بين الجمال الطبيعي والتاريخ العريق.

5 بحيرة هيلير أستراليا

بحيرة وردية تقع على جزيرة أرخبيل ريشيرش، يحافظ لونها على الزهري طوال العام بسبب الملوحة العالية وطبيعة الطحالب والبكتيريا الوردية.

6 باداب سورت إيران

مصاطب ترافرتين ذات ألوان متباينة نتيجة المعادن المختلفة في ينابيع المياه الساخنة، إذ تستقطب المنطقة السياح الباحثين عن الظواهر الطبيعية النادرة والتصوير الفوتوغرافي.

7 جبال تيانزي الصين

قمم جيرية مغطاة بالخضرة والضباب، مستوحاة منها الجبال العائمة في فيلم "أفاتار" ويمكن للزوار استخدام التلفريك لمسارات المشي والاستمتاع بالمناظر.

8 خطوط نازكا بيرو

أشكال هندسية وحيوانية ضخمة محفورة على الأرض من قبل شعب ناسكا القديم، ولا يمكن رؤيتها إلا من الجو أو برج مراقبة معدني.

9 مثلث برمودا شمال المحيط الأطلسي

يشتهر بالأساطير واختفاء السفن والطائرات، رغم أن خفر السواحل الأمريكي ينفي وجود أي ظواهر خارقة.

10 جزيرة سقطرى اليمن

جزيرة نائية تحتوي على نباتات وأشجار فريدة مثل شجرة دم التنين وشجرة الزجاجة المنتفخة، مدرجة ضمن التراث العالمي لليونسكو.

11 اليد في الصحراء تشيلي

تمثال ضخم في صحراء أتاكاما يجسد معاناة الإنسان، ويعد من أشهر الأعمال الفنية في أماكن معزولة.

التمثال يبلغ ارتفاعه حوالي 36 مترا، ويعد موقعا تصويريا شهيرا للمصورين من مختلف أنحاء العالم.

12 تلال الشوكولاتة الفلبين

حوالي 1700 تلة مخروطية في جزيرة بوهول، تتحول أوراقها إلى اللون البني في موسم الجفاف.

وتكونت التلال من رواسب المرجان وتآكل مياه الأمطار، وتشجع السلطات على السياحة المستدامة للحفاظ على جمالها الطبيعي.

13 الشاطئ الأحمر، الصين

أرض رطبة مغطاة بنباتات سويدا تتحول إلى اللون الأحمر في الخريف، وتُعتبر موطنا مهما للطيور المهاجرة.

ويمكن زيارة جزء محدود من الشاطئ عبر ممشى خشبي يمتد إلى البحر لضمان الحفاظ على النظام البيئي.

14 سهل الجرار، لاوس

يتوزع على نطاق واسع جرار حجرية ضخمة، وتختلف التفسيرات حول استخدامها، من مراسم جنازات إلى تخمير نبيذ الأرز.

15 منتزه وادي العفريت، يوتا، الولايات المتحدة

تشكيلات صخرية غريبة تشبه العفاريت، ويسمح للزوار بالمشي وتسلق الصخور عبر مسارات محددة.

ارتفاعات الصخور يمكن أن تصل إلى 30 مترا، والحديقة أصبحت مقصدًا شهيرًا لمحبي التصوير ومغامرات الهواء الطلق.

16 ممر عظام الحيتان، سيبيريا

عظام حيتان ضخمة مغمورة في الأرض تشكل مسارا غامضا، ويعود تاريخه للقرون الوسطى.

ويعتقد أن الموقع كان ملتقى لصيد الحيتان الجماعي لدى القبائل الأصلية، ويشكل اليوم تجربة سياحية فريدة لعشاق الغموض والطبيعة.

17 شاطئ الزجاج، كاليفورنيا، الولايات المتحدة

نتيجة تحول النفايات البحرية إلى حصى ملون بفعل الأمواج، أصبح موقعًا سياحيا بارزا، إذ ينصح بعدم أخذ الزجاج إلى المنازل للحفاظ على جمال الشاطئ والتنوع البيئي.

18 سراديب الموتى، باريس، فرنسا

أنفاق تحت الأرض تضم عظام ملايين الباريسيين، مرتبة بطريقة فنية وأصبحت وجهة سياحية شهيرة.

وينصح بشراء التذاكر مسبقا، وفتح السراديب محدود من الثلاثاء إلى السبت، مع مراعاة تغييرات أوقات العمل.

19 فلاي جيزر، نيفادا، الولايات المتحدة

ينبع الماء الساخن ليصل إلى ارتفاع خمسة أقدام، وتتراكم المعادن لتكوّن مخروطًا ينمو كل عام.

الألوان الزاهية ناتجة عن طحالب حرارية، ولا يمكن الوصول إليه إلا من خلال جولات إرشادية منظمة.

20 جزيرة القطط اليابان

جزيرة صغيرة يعيش فيها عدد أكبر من القطط مقارنة بالسكان البشريين، وأصبحت وجهة شهيرة لعشاق القطط.

الجزيرة تحتوي على ضريح للقطط وكبائن على شكل قطط للسياح، ويُمنع اصطحاب الكلاب للحفاظ على سلامة القطط.