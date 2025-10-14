"ثعبان آكل العالم وشلال الضوء".. 25 صورة مذهلة للشفق القطبي من الفضاء

نشر موقع "LiveScience" 25 صورة مذهلة للشفق القطبي تظهره كما لم يُر من قبل، إذ يبدو الشفق من الأرض، وكأنه رقص خفيف من الألوان في سماء القطبين، لكنه يتحول إلى عرض مذهل لا يُصدق عند النظر إليه من الفضاء.

ربما تكون عروض الشفق القطبي من أكثر عروض الضوء الطبيعي إثارة على وجه الأرض، وتبدو أكثر روعة من الأعلى.

وتُعرف أيضا باسم الشفق القطبي الشمالي والشفق الجنوبي ويحدث الشفق القطبي عندما تصطدم جسيمات مشحونة من الشمس بالغلاف الجوي لكوكبنا، وتتحرك مع خطوط مجاله المغناطيسي نحو القطبين، وبينما تنطلق هذه الجسيمات بسرعة، تصطدم بجزيئات أخرى في الغلاف الجوي، مما يثيرها ويؤدي إلى إصدار ألوان زاهية تُرى بالعين المجردة.