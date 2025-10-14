إعلان

"ثعبان آكل العالم وشلال الضوء".. 25 صورة مذهلة للشفق القطبي من الفضاء

كتب- مصراوي

09:52 م 14/10/2025
  إضاءة السحب_15
  
    إضاءة السحب_15
  • عرض 25 صورة
    الأضواء الشمالية قبل عيد الميلاد_18
  • عرض 25 صورة
    الشفق القطبي عند شروق الشمس_20
  • عرض 25 صورة
    أضواء الجنوب عند غروب الشمس_16
  • عرض 25 صورة
    الشفق القطبي فوق موسكو_22
  • عرض 25 صورة
    الشفق القطبي في ذروة النشاط الشمسي_23
  • عرض 25 صورة
    الشفق القطبي مع الجبار_24
  • عرض 25 صورة
    الشفق القطبي مع الدوامة_25
  • عرض 25 صورة
    الشفق القطبي الأحمر الدموي_19
  أورورا مع تنين_27
    أورورا مع تنين_27
  • عرض 25 صورة
    بحر من اللون الأخضر_28
  • عرض 25 صورة
    بصمات أنف على النافذة_29
  ثعبان آكل العالم_30
    ثعبان آكل العالم_30
  شلال من الضوء_31
    شلال من الضوء_31
  ضباب أخضر كثيف_32
    ضباب أخضر كثيف_32
  • عرض 25 صورة
    قوس قزح في الغلاف الجوي_33
  • عرض 25 صورة
    لا أستطيع أن أنظر بعيدًا_34
  لولب في السماء_35
    لولب في السماء_35
  • عرض 25 صورة
    محطة الفضاء مغمورة بضوء القمر_36
  • عرض 25 صورة
    محطة فضائية فوق كوكب أخضر_37
  • عرض 25 صورة
    منظر للأضواء الجنوبية من تشالنجر_38
  موجات بيضاء_39
    موجات بيضاء_39
  • عرض 25 صورة
    الشفق القطبي فوق كندا_21
  المدن المتألقة_26
    المدن المتألقة_26

نشر موقع "LiveScience" 25 صورة مذهلة للشفق القطبي تظهره كما لم يُر من قبل، إذ يبدو الشفق من الأرض، وكأنه رقص خفيف من الألوان في سماء القطبين، لكنه يتحول إلى عرض مذهل لا يُصدق عند النظر إليه من الفضاء.

ربما تكون عروض الشفق القطبي من أكثر عروض الضوء الطبيعي إثارة على وجه الأرض، وتبدو أكثر روعة من الأعلى.

وتُعرف أيضا باسم الشفق القطبي الشمالي والشفق الجنوبي ويحدث الشفق القطبي عندما تصطدم جسيمات مشحونة من الشمس بالغلاف الجوي لكوكبنا، وتتحرك مع خطوط مجاله المغناطيسي نحو القطبين، وبينما تنطلق هذه الجسيمات بسرعة، تصطدم بجزيئات أخرى في الغلاف الجوي، مما يثيرها ويؤدي إلى إصدار ألوان زاهية تُرى بالعين المجردة.

