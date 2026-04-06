إعلان

"هاتف ترامب".. هل يقترب من السوق بعد التأجيلات المتكررة؟

كتب : محمود عبدالرحمن

11:40 ص 06/04/2026 تعديل في 11:48 ص

hاتف ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد هاتف ترامب "T1" سلسلة من التأجيلات والغموض منذ الإعلان عنه، ما أثار تساؤلات حول موعد طرحه الفعلي في الأسواق.

في فبراير الماضي استعرض مسؤولان تنفيذيان من شركة ترامب الهاتف خلال مكالمة فيديو مع موقع "ذا فيرج"، ووصفا النموذج بأنه نسخة شبه نهائية مع تغييرات واضحة في تصميم مجموعة الكاميرات مقارنة بالصور الرسمية على صفحة الشراء.

تفاصيل الاختبار الأولية

وأجرت "ذا فيرج" مقابلة مع المسؤولين التنفيذيين بعد أن تأجل موعد الإطلاق الثاني للهاتف في نهاية 2025 دون أي تحديثات.

وبحسب التقرير، كشف موقع "ذا فيرج" عن وثائق لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية التي تشير إلى اعتماد نسخة من الهاتف، والذي يبدو أنه نفس نموذج "T1"، صادر عن شركة "Smart Gadgets Global" بقيادة إريك توماس، أحد مسؤولي ترامب موبايل.

ترامب موبايل

ويبدو أن موقع الشركة الإلكتروني شبه خال من المحتوى، ولا يقدم معلومات دقيقة حول الهاتف، بحسب تقرير CNET، في حين ما تزال صفحة الهاتف تشير إلى طرحه "في وقت لاحق من هذا العام"، كما ورد في العام الماضي.

تغييرات التصميم والمواصفات

أطلقت شركة ترامب موبايل خدماتها في يونيو 2025، وتبيع هواتف أبل وسامسونج مجددة بأسعار تتراوح بين 369 و629 دولارا.

وكان من المفترض طرح هاتف "T1" في أغسطس 2025، مع وعد بالتصنيع محليا، إلا أن الشركة تخلى عن ادعاء "صنع في أمريكا"، واكتفت بوصف الهاتف بأنه "أمريكي بكل فخر".

أما المواصفات، فتشمل شاشة AMOLED بقياس 6.25 بوصة بثقب للكاميرا، كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدستين بدقة 2 ميغابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

وجاء النموذج الذي شاهده "ذا فيرج" خلال مكالمة الفيديو بشاشة أكبر، حواف منحنية، مجموعة كاميرات عمودية، مع معالج سنابدراجون من سلسلة 7 من كوالكوم، وذاكرة تخزين بسعة 512 جيجابايت، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل.

التأخير بسبب استراتيجيات الإنتاج والتسويق

أوضح مسؤولو ترامب موبايل أن التأجيل جاء نتيجة رغبتهم في عدم طرح "أول هاتف منخفض الفئة" بسرعة، وأن الهاتف يصنع في "دولة مفضلة" مع تجميع نهائي في فلوريدا، دون توضيح معايير اختيار الدولة المفضلة.

أما السعر، فيستمر الإعلان عنه بـ 499 دولارا للدفعات المقدمة، مع توقع زيادة السعر للمشترين الجدد، لكنه سيظل أقل من 1,000 دولار، مع إزالة شعار "T1" واستبداله بصورة العلم الأمريكي قبل الإطلاق.

هاتف T1 ترامب موبايل ذا فيرج Smart Gadgets Global تأجيل الإطلاق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

