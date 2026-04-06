تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف مبالغ شهرية من الدعم النقدي "تكافل وكرامة" للمستفيدين يوم الأربعاء، الموافق 15 أبريل.

ويمكن للمستفيدين الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

الحكومة توافق على مد المنحة الاستثنائية شهرين إضافيين

كانت الحكومة قد وافقت على مد صرف الزيادة في الدعم النقدي المخصص للأسر الأولى بالرعاية ضمن برنامج تكافل وكرامة لمدة شهرين إضافيين، بقيمة 400 جنيه شهريًا لكل أسرة مستفيدة، بإجمالي نحو 15 مليون أسرة، منها 10 ملايين أسرة من الفئات الأكثر احتياجًا، و5 ملايين أسرة ضمن البرنامج.

ويتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يقرب من 18 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً عقب إقرار الزيادة الجديدة المقررة بـ25% بشكل دائم وتنفيذها بداية من شهر إبريل الماضي.

هل هناك زيادة رسمية منتظرة في قيمة الدعم النقدي تكافل وكرامة

بخلاف المنحة الاستثنائية، لا يوجد حديث حتى الآن عن أي زيادات في الدعم النقدي تكافل وكرامة.

وكانت أخر زيادة أعلنتها الحكومة للدعم النقدي "تكافل وكرامة"، في أبريل 2025 بنسبة 25%، وذلك بعد توجيهات رئاسية بإقرار حزمة لتحسين دخول المواطنين للمساعدة في مواجهة التضخم.

وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي عملية صرف المساعدات ببرنامج "تكافل وكرامة"، وهناك تنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

