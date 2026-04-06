إغلاق ماسنجر رسميا خلال أيام بسبب التكاليف.. ما البدائل للمستخدمين؟

تستعد شركة "ميتا" لإغلاق الموقع الإلكتروني لتطبيق ماسنجر "Messenger.com" في 16 أبريل 2026.

وأكدت الشركة أن الإغلاق لن يشمل تطبيق الهاتف، بل سيتم توجيه المستخدمين الذين يحاولون فتح الموقع عبر المتصفح إلى صفحة المراسلة على فيسبوك.

إغلاق ماسنجر

بدأ بعض المستخدمين في عدة دول بملاحظة ظهور رسالة على موقع ماسنجر تفيد بأن "Messenger.com سينتقل إلى fb.com/messages في 16 أبريل 2026".

وبعد هذا التاريخ، سيحول جميع زوار الموقع تلقائيا إلى فيسبوك، ما يعني أن استخدام ماسنجر عبر الحاسوب سيكون متاحا فقط من خلال فيسبوك.

التحويل إلى فيسبوك ورسائل الويب

ويتوقع أن يؤثر هذا التغيير على المستخدمين الذين يعتمدون كليا على ماسنجر في التواصل، خصوصا من لديهم حسابات فيسبوك غير نشطة.

وهؤلاء سيتعين عليهم إما إعادة تفعيل حساباتهم على فيسبوك أو الانتقال لاستخدام تطبيق الهاتف، بينما من لا يمتلكون حساب فيسبوك، فيمكنهم الاستمرار في الدردشة عبر التطبيق على الهواتف، واستعادة سجل المحادثات باستخدام رمز "PIN" بعد إنشاء نسخة احتياطية أولية.

سبب إغلاق ماسنجر

أكدت "ميتا" أن إغلاق موقع Messenger.com يأتي ضمن استراتيجية الشركة لدمج خدمات المراسلة على الويب مع منصة فيسبوك، لتوحيد تجربة المستخدم وتسهيل إدارة المحادثات عبر مكان واحد بدلا من وجود موقع مستقل.

وتهدف الشركة من هذه الخطوة إلى تبسيط الواجهة وتحسين الأمان، بجانب تقليل تكاليف الصيانة والتشغيل للمواقع المستقلة، مع التركيز على تطبيق الهاتف كخيار أساسي للمراسلة.

تاريخ ماسنجر والخطوات السابقة

أُطلق "ماسنجر" لأول مرة باسم "فيسبوك شات" عام 2008، ثم أصبح تطبيقا مستقلا عام 2011. وفي 2014، أزال فيسبوك ميزة المراسلة من تطبيقه الأساسي للهواتف، موجها المستخدمين إلى ماسنجر.

وفي 2023، أعادت "ميتا" دمج ماسنجر في تطبيق فيسبوك، مع الاستمرار في إيقاف الخدمات المستقلة لأجهزة الكمبيوتر تدريجيًا. وأغلقت الشركة تطبيق ماسنجر لسطح المكتب في أواخر العام الماضي، لتختتم وجوده على أنظمة ماك وويندوز.