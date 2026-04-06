تحدثت الفنانة دينا دياب، عن ردود فعل الجمهور على تصدرها التريند خلال الأيام الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي في وصلة رقص من كواليس أحد العروض الخاصة باستوديو سمارة أعادت من خلاله إحياء الرقص والتراث السينمائي.

وحلت دينا دياب ضيفة على برنامج "ET بالعربي" وعن ردود الأفعال قالت: "كنت خايفة الناس متقبلنيش ويقولوا ايه ده؟، دي رقاصة وبترقص، لقيت ان الناس شايفين انه مش ابتذال".

وتابعت: "أنا بنقل لك حالة باستعراضي ده، بكل جوارحي والاستعراض بنقل لك فن وجمال".

أضافت: "كنت عاوزة أوصل رسالة أن الرقص الشرقي مش حاجة وحشة أو ابتذال بالعكس ده فن وموجود في تراثنا من سنين".

دينا دياب في فيلم "السادة الأفاضل"

نجحت الفنانة دينا دياب في لفت الأنظار لموهبتها بعد مشاركتها بفيلم "السادة الأفاضل" عام 2025 .

وتصدرت دينا دياب التريند ومحرك البحث جوجل بعد نجاح شخصيتها ضمن أحداث الفيلم، لتنهال عليها العروض بعدها من كبرى شركات الإنتاج.

دينا دياب في مسلسل "بيبو" رمضان 2026

شاركت الفنانة دينا دياب بمسلسل "بيبو" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل حول شاب يدعى بيبو تنقلب حياته رأساً على عقب حين يكتشف فجأة انتمائه لإحدى عائلات الصعيد العريقة، ليخوض رحلة حافلة بالمفارقات الكوميدية أثناء محاولته التأقلم مع عالمين متناقضين تماماً.

وشارك ببطولة المسلسل كل من أحمد بحر، وئام مجدي، سيد رجب، هالة صدقي، أحمد محارب، تأليف تامر محسن، إخراج أحمد شفيق.

