إعلان

ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟

كتب : مروان الطيب

12:30 م 06/04/2026

دينا دياب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدثت الفنانة دينا دياب، عن ردود فعل الجمهور على تصدرها التريند خلال الأيام الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي في وصلة رقص من كواليس أحد العروض الخاصة باستوديو سمارة أعادت من خلاله إحياء الرقص والتراث السينمائي.

وحلت دينا دياب ضيفة على برنامج "ET بالعربي" وعن ردود الأفعال قالت: "كنت خايفة الناس متقبلنيش ويقولوا ايه ده؟، دي رقاصة وبترقص، لقيت ان الناس شايفين انه مش ابتذال".
وتابعت: "أنا بنقل لك حالة باستعراضي ده، بكل جوارحي والاستعراض بنقل لك فن وجمال".

أضافت: "كنت عاوزة أوصل رسالة أن الرقص الشرقي مش حاجة وحشة أو ابتذال بالعكس ده فن وموجود في تراثنا من سنين".

دينا دياب في فيلم "السادة الأفاضل"

نجحت الفنانة دينا دياب في لفت الأنظار لموهبتها بعد مشاركتها بفيلم "السادة الأفاضل" عام 2025 .

وتصدرت دينا دياب التريند ومحرك البحث جوجل بعد نجاح شخصيتها ضمن أحداث الفيلم، لتنهال عليها العروض بعدها من كبرى شركات الإنتاج.

دينا دياب في مسلسل "بيبو" رمضان 2026

شاركت الفنانة دينا دياب بمسلسل "بيبو" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل حول شاب يدعى بيبو تنقلب حياته رأساً على عقب حين يكتشف فجأة انتمائه لإحدى عائلات الصعيد العريقة، ليخوض رحلة حافلة بالمفارقات الكوميدية أثناء محاولته التأقلم مع عالمين متناقضين تماماً.

وشارك ببطولة المسلسل كل من أحمد بحر، وئام مجدي، سيد رجب، هالة صدقي، أحمد محارب، تأليف تامر محسن، إخراج أحمد شفيق.

اقرأ أيضا:
فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عمدة البسقلون بالمنيا يرد على جدل الـ 150 جرام ذهب: "كانت بتعدي النص كيلو"
شئون عربية و دولية

عمدة البسقلون بالمنيا يرد على جدل الـ 150 جرام ذهب: "كانت بتعدي النص كيلو"
تجهيز 20 شركة.. هل يستوعب سوق المال الطروحات الحكومية المرتقبة وسط تصاعد
اقتصاد

تجهيز 20 شركة.. هل يستوعب سوق المال الطروحات الحكومية المرتقبة وسط تصاعد
هل نفد حقل ظهر؟ أسامة كمال يحسم الجدل
اقتصاد

هل نفد حقل ظهر؟ أسامة كمال يحسم الجدل
اقتحمنه بالقوة.. سيدات يحررن الكلاب الضالة من "شيلتر" ويعيدونها للشارع
أخبار المحافظات

اقتحمنه بالقوة.. سيدات يحررن الكلاب الضالة من "شيلتر" ويعيدونها للشارع
حرب إيران.. ترامب: للأسف الشعب الأمريكي يريد عودتنا إلى الوطن
شئون عربية و دولية

حرب إيران.. ترامب: للأسف الشعب الأمريكي يريد عودتنا إلى الوطن

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق