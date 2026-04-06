كشفت والدة المتهم، الطفل "محمد.أ.ف" البالغ من العمر 16 عامًا، عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل رجل بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، مؤكدة أن نجلها ارتكب خطأ جسيمًا ويجب أن يخضع للمحاسبة القانونية، إلا أنه كان في حالة انفعال شديد نتيجة ما اعتبره تهديدًا لشرف أسرته.

وأوضحت الأم أن بداية الأزمة ترجع إلى قيام المجني عليه بمحاولة التواصل مع ابنتها، حيث أرسل لها رسائل وصفتها بأنها خادشة للحياء، فضلًا عن محاولات متكررة لإقامة علاقة غير شرعية معها، الأمر الذي أثار غضب نجلها ودفعه لمواجهة الرجل.

تصاعد التوتر قبل الواقعة

وأشارت إلى أن الأحداث تصاعدت بشكل سريع، حيث حاول المجني عليه، صباح يوم الأحد، الاعتداء على نجلها باستخدام سلاح أبيض، وهو ما أدى إلى زيادة حدة التوتر بين الطرفين، قبل أن يتدخل عدد من الأهالي في محاولة لاحتواء الموقف من خلال عقد جلسة صلح بينهما.

جلسة الصلح تتحول إلى مأساة

بحسب رواية الأم، فإن جلسة الصلح لم تسر كما هو مخطط لها، إذ سرعان ما تجددت المشاجرة بين الطرفين، ومع تصاعد الانفعال، قام نجلها بطعن المجني عليه، ما أدى إلى إصابته إصابة بالغة أودت بحياته في وقت لاحق.

وأكدت الأم أن نجلها يتحمل مسؤولية ما حدث، قائلة إن ما ارتكبه لا يمكن تبريره، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن تصرفه جاء نتيجة اندفاع وغضب شديدين، خاصة في ظل صغر سنه وتأثره بما دار حوله، إضافة إلى ما وصفته بتحريض بعض المحيطين به.

خلفية الحادث وتحقيقات مستمرة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب مشاجرة بين طرفين في مدينة تلا، أسفرت عن مقتل رجل يبلغ من العمر 43 عامًا، حيث تم نقل الجثمان إلى مستشفى تلا العام، ووُضع تحت تصرف جهات التحقيق.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث بشكل كامل، بينما تباشر النيابة العامة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وسط حالة من الجدل حول ملابسات الواقعة ودوافعها.