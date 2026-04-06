أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانًا إعلاميًا، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة، بينما غادرته 15 سفينة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 24 سفينة، من بينها السفينة (AAI PRELUDE) التي ترفع علم هونغ كونغ، ويبلغ طولها 229 مترًا وعرضها 32 مترًا، والقادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تُقدر بنحو 63 ألف طن من القمح لصالح القطاع العام.

وبلغت حركة الصادر، وفق بيان الميناء اليوم، من البضائع العامة 26,531 طنًا، تشمل: 14,140 طن يوريا، و4,085 طن مولاس، و382 طن علف بنجر، و214 طن بصل معبأ، و1,085 طن ملح، و6,625 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 106,660 طنًا، تشمل: 4,555 طن قمح، و410 أطنان خشب زان، و7,783 طن خردة، و32,227 طن ذرة، و58,500 طن فول صويا، و1,298 طن فول، و1,610 أطنان زيت طعام، و4,459 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 277 طنًا.

فيما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1,059 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 459 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3,549 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 13,906 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 26,533 طنًا.

كما غادر عدد قطارين بحمولة إجمالية 2,520 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية، فيما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5,603 حركات.

اقرأ أيضًا:

كامل الوزير: تخفيض النفقات وتعظيم الإيرادات إلى أقصى حد



