إعلان

مقاوم للماء والغبار.. Xiaomi تُعلن عن هاتفها الجديد بمواصفات ممتازة

كتب : مصراوي

08:33 ص 05/04/2026 تعديل في 08:42 ص

Xiaomi

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

بدأت Xiaomi بالترويج لهاتفها الجديد الذي جهّزته بمواصفات ممتازة وستطرحه بسعر منافس قريبا.

حصل هاتف Redmi Note 15 Special على هيكل مميز التصميم، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP66، ومضاد للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، أبعاده (164/75.4/7.4) ملم، وزنه 178 ج.

شاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.77 بوصة، دقة عرضها "1080/2392" بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 388 بيكسل/الإنش تقريبا، وسطوعها يصل إلى 3200 nits.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" قابل للتحديث، وواجهات تشغيل HyperOS 2، ومعالج Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 710، وذواكر وصول عشوائي 6/8 جيجابايت، وذواكر داخلية 128/256 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

كاميرته الأساسية أتت بدقة 50 ميجابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 20 ميجابيكسل.

زوّدته Xiaomi أيضا بمكبرات صوت مدعومة بتقنية Dolby Atmos، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، بطارية بسعة 5800 ميلي امبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

