واتساب يطرح ميزة جديدة لإلغاء الضوضاء في المكالمات

يعمل تطبيق واتساب، المملوك لشركة ميتا، على تقديم ميزة جديدة لنظام أندرويد تهدف إلى تحسين جودة مكالمات الصوت والفيديو، من خلال تقليل أصوات الخلفية غير المرغوب فيها، لتجربة أكثر وضوحا وسلاسة.

كيف تعمل الميزة؟

تقوم خاصية تقليل الضوضاء برصد الأصوات المحيطة واستبعادها، بحيث يصبح صوت المتحدث واضحا حتى في البيئات الصاخبة، بحسب موقع "WABetaInfo" المتخصص في تحديثات تطبيق واتساب.

وينصح بتفعيل الميزة لدى كلا طرفي المحادثة للحصول على أفضل نتائج، إذ أن وضوح الصوت يعتمد على تفعيل الخاصية لكل طرف بشكل مستقل.

الميزة التجريبية ونطاق الانتشار

ظهرت الخاصية في أحدث إصدار تجريبي لتطبيق واتساب على أندرويد، وتمكن المستخدمين من التركيز على المحادثة دون تشتيت الانتباه بأصوات المحيط.

وستكون مفيدة بشكل خاص للأشخاص الذين يجرون مكالمات في أماكن صاخبة مثل المقاهي أو المكاتب المفتوحة، خاصة العاملين عن بعد.

وستتوفر الميزة تدريجيا للمستخدمين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع استمرار تقديمها لمختبري النسخة التجريبية أولا قبل الانتشار العام.