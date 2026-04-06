شهدت منطقة تل أبيب الكبرى الإسرائيلية، قبل قليل، حالة من الذعر غير المسبوق إثر تعرّضها لقصف إيراني مكثف بموجة من "الصواريخ العنقودية"، مما أدى إلى سقوط ذخائر متشظية في عدة مواقع استراتيجية بوسط إسرائيل.



أمطار من الذخائر العنقودية



نقلت القناة 12 الإسرائيلية ووسائل إعلام عبرية، بلاغات عن سقوط ذخائر عنقودية في 5 مواقع حيوية شملت قلب "تل أبيب"، و"بيتح تكفا"، و"بني براك"، و"رمات غان".



وأفادت التقارير الأولية، بإصابة شخص على الأقل في منطقة "رمات غان" جراء تساقط تلك الذخائر.



استهداف تل أبيب الكبرى



أكدت المصادر الإسرائيلية، أن القصف تسبب في دوي انفجارات هائلة وتناثر الشظايا العنقودية في مساحات واسعة بمناطق "بني براك" وبيتح تكفا"، وسط حالة من الاستنفار الأمني والطبي للتعامل مع المواقع المتضررة، في تطور عسكري لافت يعكس حجم التصعيد الإيراني الأخير.



وفي سياق متصل، أعلنت منظمة "نجمة داود الحمراء" الإسرائيلية، عن انتشال جثث أربعة أشخاص لقوا حتفهم إثر الضربة الإيرانية التي استهدفت مبنى سكنيا في مدينة حيفا بالأمس، وذلك بعد عمليات بحث مكثفة استمرت طوال الليل تحت الأنقاض.