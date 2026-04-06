إعلان

وزير العدل: حققنا إيرادات بقيمة 9.6 مليار جنيه

كتب : نشأت حمدي

01:10 م 06/04/2026 تعديل في 01:12 م

المستشار محمود الشريف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال المستشار محمود الشريف، وزير العدل، إن وزارة العدل تمتلك نحو 1996 مقرًّا على مستوى الجمهورية، وتتعامل سنويًّا مع ما يقرب من 13 مليون معاملة، حققت من خلالها إيرادات تُقدَّر بنحو 9.6 مليار جنيه.

تطوير منظومة التقاضي وميكنة الخدمات بما يواكب التحول الرقمي

وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لمناقشة الحساب الختامي لوزارة العدل، أن الدولة تعمل على تطوير منظومة التقاضي وميكنة الخدمات، بما يواكب التحول الرقمي.

وأشار الشريف إلى أنه تم تنفيذ مشروع تحويل الصوت إلى نص داخل 66 قاعة جلسات؛ بحيث يتم تسجيل وقائع الجلسة بشكل إلكتروني بالتوازي مع عمل سكرتير الجلسة، بما يسهم في تحقيق الدقة وسرعة توثيق الإجراءات.

التوسع في استخدام التكنولوجيا داخل المحاكم

وأكد وزير العدل أن الوزارة مستمرة في التوسع في استخدام التكنولوجيا داخل المحاكم؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير إجراءات التقاضي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التحول الرقمي لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب وزارة العدل الحساب الختامي

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

