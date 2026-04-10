يخضع موظف سابق في شركة "ميتا" لتحقيق جنائي في بريطانيا، على خلفية الاشتباه في قيامه بتنزيل نحو 30 ألف صورة خاصة من منصة "فيسبوك"، في واقعة أثارت جدلا واسعا حول أمن البيانات داخل كبرى شركات التكنولوجيا.

تنزيل صور خاصة من فيسبوك

وبحسب التحقيقات، يعتقد أن الموظف كان يعمل لدى شركة التواصل الاجتماعي عندما قام بتطوير برنامج يسمح له بالوصول إلى الصور وتجاوز إجراءات التدقيق والأمان الداخلية داخل الشركة.

الجرائم الإلكترونية

ويجري محقق متخصص من وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لشرطة العاصمة البريطانية لندن تحقيقا في الانتهاك المزعوم لخصوصية مستخدمي "فيسبوك"، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ذا جارديان".

اختراق البيانات

وقالت شركة "ميتا" إن الحادثة تم اكتشافها قبل أكثر من عام، مشيرة إلى أنها بادرت بإحالة الأمر إلى الشرطة في المملكة المتحدة، حيث يقيم المشتبه به في لندن، كما تم إبلاغ المستخدمين المتضررين وفصل الموظف وتحديث أنظمة الحماية.

وأكدت مصادر قضائية أن المشتبه به أفرج عنه بكفالة، على أن يستمر التحقيق الجنائي في القضية خلال الفترة المقبلة.

اتهامات باستخدام برنامج لتجاوز أنظمة ميتا

ووفق وثائق المحكمة، أفادت الشرطة بأن الموظف يشتبه في قيامه بالوصول إلى ما يقرب من 30 ألف صورة خاصة لمستخدمي فيسبوك وتحميلها أثناء فترة عمله، عبر برنامج صمم خصيصا لتجاوز أنظمة الكشف الداخلية في الشركة.

ميتا تؤكد التعاون مع التحقيق

وقال متحدث باسم "ميتا" إن الشركة اتخذت إجراءات فورية فور اكتشاف الواقعة، شملت فصل الموظف وإخطار المستخدمين وتعزيز أنظمة الأمان، مؤكدًا التعاون الكامل مع التحقيقات الجارية.