تستعد شركة ميتا لإغلاق موقع Messenger.com رسميا في 16 أبريل 2026، مع إعادة توجيه المستخدمين إلى صفحة المراسلة داخل فيسبوك، في خطوة تأتي ضمن خطتها للتخلي عن المنصات المستقلة على سطح المكتب.

إشعارات للمستخدمين قبل التنفيذ

وبدأ عدد من المستخدمين في دول مختلفة في تلقي إشعارات عند تسجيل الدخول، تفيد بأن الموقع سينتقل إلى fb.com/messages، على أن يتم تحويل جميع الزوار تلقائيا بعد الموعد المحدد.

تأثير القرار على المستخدمين

ورغم التشابه في واجهة الاستخدام بين المنصتين، فإن القرار سيؤثر على فئة من المستخدمين الذين يعتمدون على ماسنجر بشكل مستقل، خاصة من يحتفظون بحسابات فيسبوك غير نشطة ويستخدمون التطبيق فقط للدردشة.

خيارات المستخدمين بعد الإغلاق

وبموجب التغيير الجديد، سيكون على هؤلاء إما إعادة تفعيل حساباتهم على فيسبوك أو الاعتماد بالكامل على تطبيق ماسنجر عبر الهاتف.

أما المستخدمون الذين لا يمتلكون حسابا على فيسبوك، فيمكنهم الاستمرار في استخدام التطبيق، مع إمكانية استعادة سجل المحادثات عبر رمز PIN بعد إنشاء نسخة احتياطية.

خطوة ضمن خطة أوسع لميتا

يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية أوسع تتبناها ميتا للتخلي تدريجيا عن خدمات سطح المكتب، حيث سبق أن أوقفت الشركة تطبيقات ماسنجر لأنظمة ماك وويندوز خلال العام الماضي.

أهداف اقتصادية وردود فعل متباينة

وتهدف ميتا من هذه الخطوة إلى تقليل التكاليف التشغيلية من خلال دمج المنصات، إلا أن القرار أثار ردود فعل متباينة.

ففي حين ترى الشركة أنه يعزز الكفاءة، عبر عدد من المستخدمين على منصات مثل "إكس" و"ريديت" عن استيائهم، مؤكدين تفضيلهم لاستخدام ماسنجر عبر المتصفح لأغراض العمل أو التواصل غير الرسمي، دون الاعتماد على فيسبوك أو الهاتف المحمول.

من فيسبوك شات إلى منصة مستقلة

يذكر أن ماسنجر انطلق لأول مرة عام 2008 تحت اسم "فيسبوك شات"، قبل أن يتحول إلى تطبيق مستقل في 2011.

وفي 2014، أزالت فيسبوك ميزة المراسلة من تطبيقها الرئيسي على الهواتف، لتعود "ميتا" في 2023 وتدمج ماسنجر مجددا داخل التطبيق، تمهيدا لإلغاء خدماته المستقلة تدريجيا.