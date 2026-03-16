كشفت مجلة The Atlantic أن رقم الهاتف الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بات متداولا بين عدد من الوسطاء وأصحاب النفوذ، في صفقات غير رسمية تهدف إلى تأمين تواصل مباشر مع الرئيس الأمريكي بعيدا عن القنوات التقليدية.

وأفاد التقرير بأن الرقم أصبح محل تبادل بين صحفيين ومسؤولين وشخصيات بارزة في عالم الأعمال، حيث يسعى بعضهم للحصول عليه كوسيلة للوصول السريع إلى ترامب أو فتح قنوات اتصال مباشرة معه.

ونقل التقرير عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن رقم ترامب تحول إلى ما يشبه "سلعة" يتم التفاوض عليها في سوق غير رسمية بين وسطاء النفوذ.

وفي بعض الحالات، جرى تبادل أرقام هواتف لقادة دول أو شخصيات مؤثرة مقابل الحصول على رقم الرئيس الأمريكي، في صفقات شبهها التقرير بعمليات تبادل بطاقات نجوم الرياضة بين هواة جمعها، مع اختلاف كبير يتمثل في القيمة السياسية المرتبطة بهذه الاتصالات.

وأشار التقرير إلى أن الرقم عرض أيضا على بعض الأثرياء الذين يسعون إلى الوصول المباشر للرئيس أو محاولة التأثير عليه.

سيل من الاتصالات الصحفية

وبحسب مسؤول في The White House، يتلقى هاتف ترامب الشخصي عددا كبيرا من الاتصالات يوميا، خصوصا من الصحفيين، لدرجة أن الهاتف قد يستقبل نحو 10 مكالمات خلال ساعتين فقط.

وأوضح المسؤول أن المكالمات تأتي بوتيرة متسارعة ومتتابعة، ما يجعل الهاتف في حالة نشاط مستمر.

وأضاف التقرير أن بعض مسؤولي البيت الأبيض يضطرون أحيانا إلى البحث عبر الإنترنت عن أسماء الصحفيين الذين يتصلون بالرقم للتأكد من هوياتهم.

من رقم سري إلى تداول واسع

في بداية الولاية الثانية لترامب، كان رقم هاتفه الشخصي معروفا لدى دائرة ضيقة تضم بعض الأصدقاء وعددا محدودا من الصحفيين.

لكن بعد مرور نحو 14 شهرا على بداية الولاية الجديدة، اتسع نطاق تداول الرقم ليصل إلى عدد أكبر من الصحفيين ورجال الأعمال، إضافة إلى بعض المستثمرين في قطاع العملات المشفرة.

استخدام ترامب للهواتف الذكية

وخلال ولايته الأولى، استخدم ترامب هاتفين من طراز Apple iPhone، أحدهما مخصص للنشر على منصات التواصل الاجتماعي، بينما استخدم الآخر لإجراء المكالمات الهاتفية.

وقد جرى تجهيز الهاتفين من قبل White House Communications Agency بالتعاون مع فرق تقنية المعلومات في البيت الأبيض، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة وتأمين أنظمة الاتصالات الخاصة بالرئاسة الأمريكية.

رد البيت الأبيض

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض Anna Kelly إن الرئيس يتمتع بدرجة عالية من الشفافية والانفتاح في التعامل مع وسائل الإعلام.

وأضافت أن ترامب يُعد من أكثر الرؤساء إتاحة للتواصل مع الصحفيين، مؤكدة أن وسائل الإعلام لا تتوقف عن محاولة الاتصال به.

ورغم ذلك، يرى مراقبون أن تداول رقم الهاتف الشخصي لرئيس دولة بهذه الطريقة قد يثير تساؤلات أمنية وتنظيمية حول كيفية إدارة الاتصالات المباشرة مع أعلى منصب في الولايات المتحدة.