تعمل منصة المراسلة الفورية "واتساب"، التابعة لشركة "ميتا"، على تطوير تطبيق مستقل مخصص لنظام "CarPlay"، في خطوة تستهدف تعزيز تجربة الاستخدام داخل السيارات وتوسيع نطاق خدمات التطبيق بعيدا عن الاعتماد الحالي على الأوامر الصوتية.

تجربة استخدام أكثر تطورا

ويأتي التطبيق الجديد قيد الاختبار ليقدم تجربة متكاملة، تتجاوز الإمكانيات المحدودة التي يوفرها التكامل الحالي مع المساعد الصوتي "Siri"، حيث يتيح واجهة استخدام مستقلة بالكامل داخل نظام "CarPlay".

مزايا التطبيق داخل السيارة

وبحسب موقع "WABetaInfo"، سيمنح التطبيق المستخدمين القدرة على استعراض أحدث المحادثات، والاطلاع على تفاصيل جهات الاتصال، إلى جانب بدء المحادثات النصية أو إجراء المكالمات مباشرة، دون الحاجة للاعتماد الكامل على الأوامر الصوتية.

واجهة مخصصة للمحادثات

عند فتح "واتساب" عبر قائمة التطبيقات في "CarPlay"، تظهر شاشة مخصصة تعرض قائمة بالمحادثات الأخيرة، والتي تشمل التفاعلات التي تمت خلال فترة تتراوح بين 20 و25 يوما.

قيود لأسباب تتعلق بالسلامة

ورغم هذه المزايا، لن يسمح التطبيق بفتح المحادثات لقراءة سجلها الكامل، وهو ما يتماشى مع معايير السلامة أثناء القيادة، حيث يتوقع من المستخدمين الرجوع إلى هواتفهم للاطلاع على التفاصيل الكاملة خارج السيارة.

نسخة تجريبية محدودة

ويتوفر التطبيق حاليا ضمن نسخة تجريبية محدودة عبر منصة "TestFlight"، مخصصة لعدد من المستخدمين لاختبار المزايا الجديدة، دون وجود موعد رسمي حتى الآن لإطلاقه بشكل نهائي، أو تأكيد الميزات التي ستعتمد في النسخة النهائية.