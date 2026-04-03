قال مصدر لم يُكشف عن هويته لوكالة فارس الإيرانية، اليوم الجمعة، إن طهران رفضت مقترحًا أمريكيًا لوقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة.

وأضاف المصدر، بحسب رويترز، أن المقترح تم تقديمه يوم الأربعاء عبر دولة أخرى لم يتم الكشف عن اسمها.

وبحسب رويترز، لم يصدر أي تعليق أو تأكيد فوري من الولايات المتحدة.

كان أعلن الإسعاف الإسرائيلي اليوم الجمعة، إصابة 26 شخصا خلال الساعات الأخيرة، جراء الهجمات الصاروخية القادمة من إيران ولبنان.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بتدمير منزل في بلدة المطلة إثر استهدافه بمسيرة أطلقت من لبنان.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن مصادر وقوع أضرار مادية جسيمة في عدة مباني ببلدة يعارا في الجليل، نتيجة هجوم صاروخي من لبنان.