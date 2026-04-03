إعلان

أول رد من إيران على مقترح أمريكا بوقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة

كتب : محمد أبو بكر

09:11 م 03/04/2026

إيران وأمريكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال مصدر لم يُكشف عن هويته لوكالة فارس الإيرانية، اليوم الجمعة، إن طهران رفضت مقترحًا أمريكيًا لوقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة.

وأضاف المصدر، بحسب رويترز، أن المقترح تم تقديمه يوم الأربعاء عبر دولة أخرى لم يتم الكشف عن اسمها.

وبحسب رويترز، لم يصدر أي تعليق أو تأكيد فوري من الولايات المتحدة.

كان أعلن الإسعاف الإسرائيلي اليوم الجمعة، إصابة 26 شخصا خلال الساعات الأخيرة، جراء الهجمات الصاروخية القادمة من إيران ولبنان.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بتدمير منزل في بلدة المطلة إثر استهدافه بمسيرة أطلقت من لبنان.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن مصادر وقوع أضرار مادية جسيمة في عدة مباني ببلدة يعارا في الجليل، نتيجة هجوم صاروخي من لبنان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا وقف إطلاق النار حرب إيران إسرائيل هجمات إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

