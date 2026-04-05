العمل تعلن آليات مراقبة تطبيق العمل عن بُعد.. وتؤكد: ملتزمون بضمان تنفيذه

كتب : أحمد الجندي

10:44 ص 05/04/2026 تعديل في 12:14 م
أعلن وزير العمل حسن رداد، اليوم الأحد، عن صدور كتاب دوري بشأن متابعة تطبيق نظام العمل عن بُعد في منشآت القطاع الخاص، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، الخاص بتنظيم العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك خلال شهر أبريل الجاري، دون التأثير على سير العمل داخل المنشآت.

وأوضح الوزير أن وزارة العمل قامت بتعميم هذا الكتاب الدوري على مديري مديريات العمل بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ القرار داخل منشآت القطاع الخاص الواقعة في نطاق كل مديرية، والتأكد من الالتزام بتطبيقه وفق الضوابط المنظمة له.

التعميم يتضمن عددًا من الإجراءات التنفيذية

وأكد الوزير أن التعميم يتضمن عددًا من الإجراءات التنفيذية، من بينها متابعة تطبيق القرار داخل المنشآت، ورصد أية معوقات أو استفسارات قد تطرأ أثناء التنفيذ، إلى جانب تجميع البيانات المتعلقة بالقطاعات الأكثر التزامًا بتطبيق النظام، وكذلك القطاعات الأقل التزامًا وأسباب ذلك.

اقرأ أيضاً: تحذير بشأن طقس الأسبوع المقبل.. الأرصاد تكشف التفاصيل

وأشار الوزير إلى أن الكتاب الدوري يتضمن أيضًا إعداد بيان أسبوعي يتضمن حصر المنشآت التي استجابت لتطبيق نظام العمل عن بُعد، وأعداد العاملين المستفيدين منه، وطبيعة الوظائف والأعمال التي يتم تنفيذها عن بُعد، بما يسهم في تقييم التجربة وقياس آثارها على بيئة العمل والإنتاجية.

وأضاف أن الوزارة كلفت مديريات العمل بإعداد تقارير متابعة أسبوعية حول نتائج التنفيذ، وإرسالها إلى ديوان عام الوزارة بصفة منتظمة، بما يتيح متابعة دقيقة لتطبيق القرار على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير العمل أن الوزارة حريصة على تنفيذ قرارات الدولة بما يحقق التوازن بين استمرارية العمل والإنتاج من جهة، وتهيئة بيئة عمل مرنة تدعم التحول الرقمي وتواكب المتغيرات الحديثة في أنماط العمل من جهة أخرى.

واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن وزارة العمل ستواصل التنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص لضمان التطبيق الأمثل لنظام العمل عن بُعد، بما يخدم مصلحة العاملين ويعزز كفاءة سوق العمل.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ياسمين نيازي تستغيث بسبب أزمة مع جيرانها: "بيهددوا بقتل الكلاب"
زووم

ياسمين نيازي تستغيث بسبب أزمة مع جيرانها: "بيهددوا بقتل الكلاب"
كشف لغز فيديو طفل الميكروباص المختطف في الإسكندرية
حوادث وقضايا

كشف لغز فيديو طفل الميكروباص المختطف في الإسكندرية
مسؤول إيراني: نراجع المقترح الباكستاني ونرفض الضغوط بشأن هرمز
شئون عربية و دولية

مسؤول إيراني: نراجع المقترح الباكستاني ونرفض الضغوط بشأن هرمز
ارتفاع أسعار سيارات مازدا الجديدة في مصر حتى 100 ألف جنيه.. التفاصيل
أخبار السيارات

ارتفاع أسعار سيارات مازدا الجديدة في مصر حتى 100 ألف جنيه.. التفاصيل
تامر حسني يشعل فرح عالمي بجنسيات مختلفة (فيديو)
زووم

تامر حسني يشعل فرح عالمي بجنسيات مختلفة (فيديو)

أخبار

المزيد

حرب إيران.. طهران تربط فتح مضيق هرمز بالحصول على تعويضات
مسئول سابق بالبنتاجون يكشف "أخطر أمر" بعد إسقاط إيران الطائرة الأمريكية
بعد إثارته الجدل.. مدحت يوسف يوضح حقيقة تصريحه حول "موت حقل ظهر"
تنبيه عاجل من محافظة القاهرة.. مهلة أخيرة لحاملي نموذج 3 في التصالح على مخالفات البناء: تحرك فورًا
كيف خدعت المخابرات الأمريكية العيون الإيرانية للوصول للطيار المفقود؟
العمل عن بُعد يبدأ اليوم الأحد.. إليك التفاصيل والفئات المستثناة