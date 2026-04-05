شهدت كنيسة الأنبا بيشوي بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم الأحد، قداس عيد أحد الشعانين، وسط أجواء روحانية مميزة، استمرت حتى فترة الظهيرة، بمشاركة واسعة من الأقباط.

توافد المصلين منذ الصباح

وتوافد المواطنون الأقباط على الكنائس في بورسعيد منذ الساعات الأولى من الصباح، يحملون سعف النخيل الأخضر، في مشهد يعكس أجواء الفرحة والاحتفال بهذه المناسبة الدينية، حيث أُقيم القداس بكنيسة الأنبا بيشوي برئاسة عدد من كهنة الكنيسة، منهم القمص بولا سعد، والقس بيمن صابر، والقس بيشوي مجدي، والقس أرساني منير، بمشاركة الشمامسة وشعب الكنيسة من مختلف الأعمار.

مظاهر الاحتفال بالسعف

وقام المصلون بتشكيل سعف النخيل وأغصان الزيتون في أشكال رمزية مثل الصلبان والتيجان، في تقليد يعبر عن الاحتفال بدخول السيد المسيح إلى أورشليم.

تفسير ديني للمناسبة

وأوضح القس أرميا فهمي، المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، أن عيد "أحد الشعانين" يرمز إلى ذكرى دخول السيد المسيح إلى أورشليم، حيث استُقبل بالسعف وأغصان الزيتون كرمز للسلام.



