قرر الصياد الزهوي، القائم بعمل مدير إدارة طوخ التعليمية بمحافظة القليوبية، استبعاد مديري مدرستي ميت كنانة الاعدادية وميت كنانة الثانوية التابعتين للإدارة، وإحالتهما للتحقيق، وذلك بسبب تدني نسبة الحضور وارتفاع معدلات الغياب، ما يؤثر على انتظام العملية التعليمية داخل المدرستين.

جولة ميدانية لمتابعة المدارس

وفي سياق متصل، أجرى أشرف محمود، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جولة تفقدية بعدد من مدارس قرية مشتهر التابعة لإدارة طوخ التعليمية، وذلك تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، ومحافظ القليوبية الدكتور حسام عبد الفتاح، وبتوجيهات الدكتور ياسر محمود مدير المديرية.

متابعة سير العملية التعليمية

واستهل وكيل المديرية جولته بزيارة مدرسة عزبة القاضى الابتدائية المشتركة، حيث تابع انتظام الدراسة داخل الفصول، كما تفقد مدرسة الشهيد سامح عبد المعبد البطاوي الفنية بمشتهر، واختتم جولته بزيارة مدرسة مشتهر الثانوية الزراعية العسكرية، للاطمئنان على مستوى الانضباط وسير العملية التعليمية.