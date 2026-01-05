تعرف على التطبيقات الأكثر استنزافا لبطارية هاتفك.. التفاصيل

كشفت دراسة أجرتها شركة الاتصالات والشبكات "Elevate" عن التطبيقات الأكثر استنزافا لبطاريات الهواتف الذكية، والتي تسبب قلقا مستمرا لمستخدمي الهواتف أثناء التنقل أو استخدام الخرائط والتطبيقات اليومية.

التطبيقات الأكثر استنزافا للبطارية

ووفقا لتقرير نشره موقع PhoneArena، قامت "Elevate" بتحليل عادات استخدام الهواتف لتحديد التطبيقات التي تستهلك أكبر قدر من البطارية، سواء أثناء الاستخدام المباشر أو عبر العمل في الخلفية، لتكشف أن أكثر هذه التطبيقات شهرة هي أيضا الأكثر استنزافا للطاقة.

نتفليكس

أظهر التحليل أن نتفليكس يستهلك نحو 1500% من شحنة البطارية شهريا، بما في ذلك ساعات من المعالجة في الخلفية، بينما يقضي المستخدمون حوالي 60 ساعة شهريا في مشاهدة المحتوى.

تيك توك

يستخدم تيك توك نحو 33 ساعة شهريا ويستهلك نحو 825% من البطارية، مع ساعات من النشاط الخلفي المستمر.

يوتيوب

تبين أن يوتيوب يستهلك 540% من شحنة البطارية شهريا، مع انخفاض ملحوظ لكل ساعة استخدام، بينما يصل النشاط الخلفي إلى 6–7 ساعات.

ثريدز

يعتبر تطبيق ثريدز الجديد من "ميتا" الأكثر استهلاكًا للطاقة بعد 460% شهريا، مع نحو 6.9 ساعة من العمل في الخلفية.

تطبيقات أخرى مثل سناب شات وكاب كت وإنستجرام وفيسبوك وسبوتيفاي وشات جي بي تي تظهر نمطا مشابها، حيث يؤدي النشاط في الخلفية إلى استنزاف كبير للبطارية حتى عند عدم الاستخدام المباشر.

سبب الاستنزاف

وأوضحت "Elevate" أن المستخدمين غالبا يركزون على الاستهلاك أثناء المشاهدة أو التصفح، متجاهلين ما يحدث في الخلفية.

وأكدت الشركة أن بعض التطبيقات، مثل سبوتيفاي، يمكن أن تستمر في استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ رغم عدم الاستخدام المباشر، ما يبرز أهمية إدارة إعدادات التحديث في الخلفية.

نصائح لإطالة عمر البطارية

للحفاظ على عمر البطارية وتجنب نفادها المفاجئ، توصي الدراسة بالتركيز على إدارة الإعدادات، مثل إيقاف التحديث في الخلفية للتطبيقات غير الضرورية، مراقبة وقت الاستخدام، تفعيل وضع توفير الطاقة، تحديث التطبيقات ونظام التشغيل باستمرار، وتقليل سطوع الشاشة أو استخدام السطوع التلقائي.

وتوصي الدراسة بحذف التطبيقات عالية الاستهلاك إذا لم تكن تُستخدم كثيرا، والاحتفاظ ببنك طاقة عند الحاجة.

وفي ظل اعتماد المستخدمين المتزايد على التطبيقات اليومية، يمكن أن تكون هذه الخطوات البسيطة لكنها فعالة طريقة لتجنب المواقف المحرجة الناتجة عن نفاد البطارية المفاجئ.