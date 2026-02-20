إعلان

واتساب يطلق ميزة جديدة طال انتظارها.. ما القصة؟

كتب : محمود عبدالرحمن

11:56 ص 20/02/2026

واتساب

أعلن تطبيق المراسلة "واتساب"، إطلاق ميزة جديدة تحمل اسم "سجل رسائل المجموعة"، والتي تعد من أكثر الخصائص التي طالب بها مستخدمو الدردشات الجماعية.

وتتيح الميزة لمشرفي المجموعات وأعضائها إمكانية مشاركة أحدث الرسائل مع الأعضاء المنضمين حديثا، بما يساعدهم على متابعة سياق النقاش سريعا دون الحاجة للرجوع إلى محتوى سابق بشكل عشوائي.

وعند إضافة عضو جديد إلى أي مجموعة، يظهر خيار يتيح إرسال عدد من الرسائل الحديثة يتراوح بين 25 و100 رسالة كحد أقصى، وفق ما أوضح التطبيق في منشور عبر مدونته الرسمية.

وتهدف الخطوة إلى تسهيل اندماج الأعضاء الجدد، من خلال تمكينهم من الاطلاع على السياق الأحدث والأكثر ارتباطا بالمحادثة، مع إمكانية رؤية جميع المشاركين للرسائل التي تم إرسالها ضمن السجل.

وأكد "واتساب" أن الميزة تعتمد على تقنية التشفير التام بين الطرفين، أسوة بباقي الرسائل الخاصة، ما يوفر وسيلة أكثر سرعة وخصوصية لمتابعة النقاشات، دون الحاجة إلى مشاركة لقطات شاشة أو إعادة توجيه رسائل متعددة.

وأشار التطبيق إلى أنه التزاما بمبدأ الشفافية، يتم إخطار جميع أعضاء المجموعة عند إرسال سجل الرسائل، مع إظهار الطوابع الزمنية ومعلومات المُرسل بوضوح، إلى جانب تمييز السجل بصريا عن الرسائل العادية داخل المحادثة، موضحا أن طرح ميزة "سجل رسائل المجموعة" بدأ تدريجيا للمستخدمين.

واتساب مميزات واتساب ميزة رسائل الجروبات سجل رسائل المجموعة

