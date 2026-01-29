أرباح سامسونج تزيد 3 أمثال بفضل الذكاء الاصطناعي

وكالات

قالت شركة سامسونج إلكترونيكس، إن أرباحها التشغيلية زادت بأكثر من 3 أمثال لتصل إلى مستوى قياسي في الربع الرابع، إذ أدى التنافس على تطوير الذكاء الاصطناعي إلى تفاقم نقص الرقائق الإلكترونية وارتفاع الأسعار.

وذكرت سامسونج في بيان، أنه من المتوقع أن يواصل ازدهار الذكاء الاصطناعي دفع ظروف السوق المواتية على مستوى الصناعة في الربع الأول من عام 2026.

وسجلت الشركة الكورية الجنوبية أرباحا تشغيلية بلغت 20 تريليون وون 13.98 مليار دولار في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، بما يتماشى تماما مع تقديراتها، ارتفاعا من 6.49 تريليون وون في العام السابق.

وسجلت إيرادات بلغت 93.8 تريليون وون في ذلك الربع، بزيادة 24% عن العام السابق، وفقا للغد.