ميتا تخطط لاشتراكات مدفوعة على فيسبوك وواتساب وإنستجرام.. تفاصيل

أعلنت شركة ميتا عن خططها لاختبار اشتراكات جديدة تمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى ميزات حصرية عبر تطبيقاتها، في خطوة تهدف لتعزيز الإنتاجية والإبداع، وتوسيع قدرات الذكاء الاصطناعي، وفقا لتصريحات الشركة لموقع "تيك كرانش".

وأوضحت ميتا أن الاشتراكات الجديدة ستتيح للمستخدمين على منصات "إنستجرام" و"فيسبوك" و"واتساب" الوصول إلى ميزات خاصة والتحكم بشكل أكبر في كيفية مشاركة المحتوى والتواصل، مع الإبقاء على الخدمات الأساسية مجانية.

وأشارت الشركة إلى أنها ستختبر مجموعة متنوعة من الباقات، بحيث يحتوي كل اشتراك على مجموعة فريدة من الميزات الحصرية.

كما تخطط ميتا لتوسيع نطاق "مانوس"، وكيل الذكاء الاصطناعي الذي استحوذت عليه مؤخرا مقابل ملياري دولار، ليكون جزءا من خطط الاشتراك الخاصة بها.

وتعتمد ميتا نهجا مزدوجا تجاه "مانوس"، إذ ستدمجه ضمن منتجاتها، مع استمرار تقديم اشتراكات مستقلة للشركات، إذ لوحظت بالفعل إضافة اختصار "مانوس" للذكاء الاصطناعي على إنستجرام، وفقا لصورة شاشة نشرها المهندس أليساندرو بالوتزي، الذي يكشف غالبا عن ميزات غير معلنة أثناء تطويرها.

وتعتزم ميتا أيضا اختبار اشتراكات لميزات الذكاء الاصطناعي مثل "Vibes"، تجربة الفيديوهات القصيرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي المدمجة في تطبيق "Meta AI"، والتي تتيح للمستخدمين إنشاء فيديوهات مولدة وإعادة مزجها.

وكانت "Vibes" مجانية منذ إطلاقها العام الماضي، لكن ميتا تعتزم الآن تقديم وصول مجاني مع خيارات مدفوعة لإنشاء المزيد من الفيديوهات شهريا.

ولم تكشف الشركة بعد عن شكل الميزات المدفوعة على "واتساب" و"فيسبوك"، إلا أن المهندس بالوتزي أشار إلى أن الاشتراك الجديد على إنستجرام سيوفر للمستخدمين إنشاء قوائم جمهور غير محدودة، والقدرة على رؤية المتابعين الذين لا يتابعونهم، وخيار عرض القصص دون أن يظهر للناشر أنهم شاهدوها.

وتؤكد ميتا أن الاشتراكات الجديدة ستكون منفصلة عن خدمة "Meta Verified"، مشيرة إلى أنها ستستفيد من خبرتها السابقة مع "Meta Verified" لتطوير نموذج أعمالها في مجال الاشتراكات ليشمل جمهورا أوسع من المستخدمين العاديين والمبدعين والشركات.

وتستهدف خدمة "Meta Verified" صناع المحتوى والشركات بشكل رئيسي، إذ تقدم شارة توثيق، ودعما مباشرا على مدار الساعة، وحماية من الانتحال، وتحسين محركات البحث، وملصقات حصرية، وغيرها، بينما الاشتراكات الجديدة، فستصمم لتلبية احتياجات شريحة أوسع من المستخدمين.

ويتيح إطلاق الاشتراكات الإضافية لشركة ميتا فرصة لتحقيق المزيد من الإيرادات، رغم احتمالية تردد بعض المستخدمين في الاشتراك بسبب الإرهاق من كثرة الخدمات المدفوعة.

ومع وجود منافسة شديدة على الإنفاق الشهري، ستحتاج ميتا إلى تقديم منتج جذاب لجذب المستخدمين.

وقد أثبتت خدمة "سناب شات بلس" وجود سوق لاشتراكات وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تجاوز عدد مشتركيها 16 مليون مستخدم، بزيادة كبيرة عن أوائل عام 2024، بأسعار تبدأ من 3.99 دولار شهريا مقابل ميزات حصرية.

وأكدت ميتا أنها ستستمع إلى مجتمع مستخدميها لجمع التعليقات وردود الفعل عند بدء طرح الاشتراكات الجديدة خلال الأشهر المقبلة، لضمان تقديم تجربة تلبي توقعات المستخدمين.