الاتحاد الأوروبي يُحمل واتساب مسؤولية مكافحة المحتوى غير القانوني

كتب : مصراوي

01:29 ص 27/01/2026

واتساب

وكالات

قالت المفوضية الأوروبية، إنها صنفت رسميا تطبيق واتساب التابع لشركة ميتا بأنه "منصة كبيرة جدا" وفقا لقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، لتتحمل الشركة مسؤولية أكبر في معالجة المحتوى غير القانوني والضار.

وكانت المفوضية قالت في 15 يناير، إنها تدرس تصنيف ميزة "القنوات" في واتساب كمنصة كبيرة جدا، أما خدمات المراسلة فلا تتأثر بذلك.

وبلغ متوسط ​​عدد المستخدمين النشطين شهريا في هذه القنوات 51.7 مليون مستخدم في الاتحاد الأوروبي في الأشهر الستة الأولى من 2025، وهو ما يزيد عن عتبة 45 مليون مستخدم المحددة في قانون الخدمات الرقمية.

ويلزم القانون هذه المنصات الكبيرة بذل مزيد من الجهود لمعالجة المحتوى غير القانوني والضار، مما قد يفرض تكاليف إضافية على المنصات نظرا لحجم البيانات التي يتعين فحصها، كما يثير تساؤلات حول الخصوصية.

وذكرت المفوضية في بيان: "بعد هذا التصنيف، أمام ميتا، المطورة لواتساب، 4 أشهر، أي بحلول منتصف مايو 2026، لضمان امتثال واتساب للالتزامات الإضافية لقانون الخدمات الرقمية".

وقال متحدث باسم واتساب، إن مع استمرار نمو قنوات التطبيق في الاتحاد الأوروبي وأماكن أخرى، "ما زلنا ملتزمين بتطوير تدابير السلامة والنزاهة لدينا في المنطقة، وضمان توافقها مع التوقعات التنظيمية ذات الصلة ومسؤوليتنا المستمرة تجاه المستخدمين"، وفقا للغد.

