ما هي ميزة تبويبات "For You" الجديدة على منصة إكس؟

أعلن الملياردير إيلون ماسك أن شركته الناشئة للذكاء الاصطناعي xAI، المطورة لروبوت الدردشة جروك، تعمل على تطوير تبويبات جديدة مخصصة لمنصة إكس.

تبويبات "For You"

ووفقا لما ذكره ماسك في منشور على منصة إكس، ستسمى هذه التبويبات "For You"، أي "لك"، وستخصص لموضوعات محددة، إذ سيكون تبويب "For You AI" مخصصا لمحتوى الذكاء الاصطناعي فقط، وخاليا من أي محتوى سياسي.

وأشار ماسك إلى أن هذه التبويبات ستكون بمثابة قوائم متابعة تنشأ تلقائيا مع تصنيف المحتوى حسب الجودة، بهدف تقديم تجربة أكثر تنظيما وأقل تشتيتا للمستخدمين.

تحسين تجربة المستخدم والتفاعل

ومن المتوقع أن تغير هذه الميزة الجديدة طريقة اكتشاف الموضوعات المتخصصة والتفاعل معها على منصة إكس، إذ تعكس المبادرة جهود xAI المستمرة لتحسين التوصيات الخوارزمية وتقليل المحتوى السلبي في خلاصات مواقع التواصل الاجتماعي، بينما لم يكشف بعد عن موعد رسمي لإطلاق هذه الميزة للمستخدمين.