إعلان

ما هي ميزة تبويبات "For You" الجديدة على منصة إكس؟

كتب : محمود الهواري

03:06 م 26/01/2026 تعديل في 03:15 م

إيلون ماسك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الملياردير إيلون ماسك أن شركته الناشئة للذكاء الاصطناعي xAI، المطورة لروبوت الدردشة جروك، تعمل على تطوير تبويبات جديدة مخصصة لمنصة إكس.

تبويبات "For You"

ووفقا لما ذكره ماسك في منشور على منصة إكس، ستسمى هذه التبويبات "For You"، أي "لك"، وستخصص لموضوعات محددة، إذ سيكون تبويب "For You AI" مخصصا لمحتوى الذكاء الاصطناعي فقط، وخاليا من أي محتوى سياسي.

وأشار ماسك إلى أن هذه التبويبات ستكون بمثابة قوائم متابعة تنشأ تلقائيا مع تصنيف المحتوى حسب الجودة، بهدف تقديم تجربة أكثر تنظيما وأقل تشتيتا للمستخدمين.

تحسين تجربة المستخدم والتفاعل

ومن المتوقع أن تغير هذه الميزة الجديدة طريقة اكتشاف الموضوعات المتخصصة والتفاعل معها على منصة إكس، إذ تعكس المبادرة جهود xAI المستمرة لتحسين التوصيات الخوارزمية وتقليل المحتوى السلبي في خلاصات مواقع التواصل الاجتماعي، بينما لم يكشف بعد عن موعد رسمي لإطلاق هذه الميزة للمستخدمين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيلون ماسك الذكاء الاصطناعي روبوت الدردشة جروك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

في اختلاس أموال بنك الدم.. سجن أمين مخازن الصحة 5 سنوات وعزله من الوظيفة
حوادث وقضايا

في اختلاس أموال بنك الدم.. سجن أمين مخازن الصحة 5 سنوات وعزله من الوظيفة
ماذا تفعل عند نفاد باقة الإنترنت قبل موعدها؟
اقتصاد

ماذا تفعل عند نفاد باقة الإنترنت قبل موعدها؟
قرار قضائي بشأن الراقصة بوسي في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن الراقصة بوسي في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة
رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة 4000 وظيفة بهيئة الإسعاف المصرية
أخبار مصر

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة 4000 وظيفة بهيئة الإسعاف المصرية

حبس هدير عبد الرازق وأوتاكا 3 سنوات بتهمة بث فيديوهات خادشة
حوادث وقضايا

حبس هدير عبد الرازق وأوتاكا 3 سنوات بتهمة بث فيديوهات خادشة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أتربة عالقة ونشاط رياح.. الأرصاد تُحذر من حالة طقس الساعات المقبلة
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026
بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة: بدرت تجاوزات.. وممتنون للحياد والعدالة
بطرس غالي: البنوك المركزية بدأت التخلص من الدولار وسط توقعات بتدهوره