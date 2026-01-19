احذر.. تحديث جديد من مايكروسوفت يوقف أجهزة ويندوز بشكل مفاجئ

أثار التحديث الأمني لشهر يناير 2026 من مايكروسوفت جدلا واسعا بين المستخدمين بعد أن تسبب في خلل يمنع إيقاف تشغيل الأجهزة أو إدخالها في وضع السبات "Hibernate"، ما أربك العديد من أصحاب أجهزة ويندوز وأثار تساؤلات حول أمان التحديث الجديد.

وبحسب تقارير متزايدة، فإن تثبيت التحديث الأمني رقم KB5073455 يؤدي إلى إعادة تشغيل الجهاز تلقائيا عند محاولة إيقاف التشغيل أو وضعه في السبات، بدلا من تنفيذ الأمر المطلوب، وفقا لما نشره موقع "phonearena".

الأجهزة المتأثرة وحل مؤقت

أكدت مايكروسوفت رسميا أن المشكلة تقتصر على إصدارات Windows 11 Enterprise وWindows 11 IoT، والأجهزة التي يكون فيها خيار Secure Launch مفعلا.

وتعد ميزة Secure Launch إحدى خصائص الأمان التي تحمي إقلاع النظام من الهجمات على مستوى البرامج الثابتة، لكنها تحولت في هذا التحديث إلى سبب مباشر للعطل.

وقد وفرت الشركة حلا مؤقتا يسمح بإيقاف تشغيل الجهاز يدويا عبر موجه الأوامر، وهو أكثر أمانا من الإيقاف القسري عبر زر التشغيل الذي قد يؤدي إلى فقدان البيانات أو تلفها.

وحتى الآن، لا يوجد حل مؤكد لمشكلة وضع السبات، ويمكن للمستخدمين تجربة الأمر shutdown /h، لكن مايكروسوفت لم تؤكد فاعليته في ظل الخلل الحالي.

أعطال التحديث الأخرى

لم تقتصر المشاكل على إيقاف التشغيل ووضع السبات، بل أقرت مايكروسوفت بوجود أعطال أخرى في حزمة التحديث، أبرزها تعذر الاتصال أو تسجيل الدخول إلى Azure Virtual Desktop، وعدم القدرة على الوصول إلى Windows 365 عبر تطبيق Windows الرسمي.

ونصحت الشركة باستخدام Remote Desktop Client كحل مؤقت، أو الاعتماد على نسخة الويب من Windows App إلى حين حل المشكلة.