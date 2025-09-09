نظام iOS 26 يقدم خمس ميزات جديدة لتحسين عمر بطارية آيفون

كتب- محمود الهواري:

أدخلت شركة Apple تغييرات جديدة على نظام التشغيل iOS 26 لتحسين إدارة البطارية، حيث أصبح بإمكان المستخدمين بسهولة التعرف على التطبيقات التي تستنزف الطاقة والاستفادة من ميزات تمديد عمر البطارية.

نظام iOS 26

وبحسب مموقع MacRumors المتخصص في متابعة أخبار آيفون وآبل، وفرت Apple في iOS 26 تصميما جديدا لقسم البطارية داخل تطبيق الإعدادات يمنح المستخدم رؤية أعمق حول استخدام البطارية وكيفية استنزاف التطبيقات للطاقة.

ويعرض الجزء العلوي من الواجهة لمحة عن مستوى البطارية الحالي ووقت آخر شحن، بالإضافة إلى المدة المتبقية حتى امتلاء البطارية عند الشحن.

تحسين عمر بطارية آيفون

وبدلا من عرض استخدام البطارية على مدار 24 ساعة و10 أيام، يوفر النظام الجديد عرضا أسبوعيا لمتوسط استهلاك البطارية مع مقارنة الاستهلاك الحالي بمعدل المستخدم المعتاد، إذ يمكن للمستخدمين تفعيل إشعارات تنبههم عند ارتفاع استهلاك البطارية عن المعدل الطبيعي.

تفاصيل استهلاك التطبيقات

يتيح قسم "بطارية التطبيقات" معرفة سبب استنزاف الطاقة لكل تطبيق، سواء عند تشغيله في الخلفية أو على الشاشة أو من خلال الإشعارات.

وتبرز التطبيقات التي تستهلك الكثير من البطارية باللون البرتقالي لتسهيل التعرف عليها، مع إمكانية الاطلاع على الأيام السبعة الماضية لمتابعة النشاط واستخدام الشاشة ومدة الشحن

وضع الطاقة التكيفي

يقدم iOS 26 وضع الطاقة التكيفي الجديد، وهو امتداد لوضع الطاقة المنخفضة، يقوم بتعديلات ذكية على أداء الجهاز لتحسين عمر البطارية عند الاستخدام المكثف. وتشمل التعديلات خفض سطوع الشاشة أو السماح لبعض الأنشطة بالعمل لفترة أطول أو تفعيل وضع الطاقة المنخفضة تلقائيا عند الوصول إلى 20٪

إشعارات الطاقة التكيفية ووقت الشحن

ويمكن تفعيل إشعارات الطاقة التكيفية لتنبيه المستخدم عند استهلاك غير طبيعي للبطارية، بينما يوفر النظام قراءة دقيقة للمدة المتبقية حتى اكتمال الشحن عند توصيل الهاتف بالشاحن أو الشحن اللاسلكي

تحسينات مرئية ووضع الطاقة المنخفضة

عند انخفاض البطارية إلى 20٪، يظهر تحذير في الجزيرة الديناميكية لتفعيل وضع الطاقة المنخفضة، كما أصبح رمز البطارية يظهر باللون الرمادي إذا توقف الشحن بسبب إعدادات الشحن المحسنة أو مشاكل الحرارة.





